Aumentan US$2,400 millones exportaciones a Mancomunidad

Fernando González Nicolás

SANTO DOMINGO.- Las exportaciones de la República Dominicana hacia los países de la Mancomunidad registraron un crecimiento de un 44 %, al pasar de US$1,398 millones en 2024 a US$2,482 millones en 2025.

Los países de la Mancomunidad se consolidan como socios importantes y con un gran potencial para las exportaciones, la inversión extranjera, el comercio y como fuente de turistas para la República Dominicana, según el Informe Anual 2025 de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad, presentado por su presidente, Fernando González Nicolás.

De acuerdo con los cuadros comparativos por países incluidos en el indicado informe, la India se posicionó como el segundo mayor mercado para las exportaciones dominicanas. A este populoso país de la Mancomunidad se le exportó la impresionante cifra de US$1,515 millones, lo cual lo posiciona como el segundo mercado más grande después de los Estados Unidos.

Le siguieron Canadá, con US$491 millones; Jamaica, con US$103 millones; Gran Bretaña, con US$95 millones; Guyana, con US$55 millones; Trinidad, con US$49 millones; Singapur, con US$29 millones; Barbados, con US$19 millones; Australia, con US$14 millones; y Malasia, con US$11 millones.

Los resultados experimentados en el pasado año evidencian que la República Dominicana está en un saludable proceso de diversificación de su comercio exterior, afirmó González Nicolás.

González Nicolás destacó que los 56 países que integran la Mancomunidad tienen una población de 2.7 mil millones de habitantes, lo que equivale a un 33 % de la población mundial, y que solo en comestibles, estos países importan alrededor de US$224 mil millones anuales, representando un mercado de alto potencial para los productores dominicanos en general.

También enfatizó en la influencia que ejercen las inversiones de las empresas de los países de la Mancomunidad sobre la economía dominicana en la actualidad.

Resaltó la presencia de relevantes inversiones en el país de empresas como Scotiabank, Barrick, Gildan, JMMB, Corporación Minera Dominicana (Cormidom), Edrington, Unilever y Jamaica Producers, entre otros.

jt-am