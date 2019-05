Aspirante Alcaldía Santiago dice PLD repostule Medina mediante acuerdo

SANTIAGO.-El precandidato a la Alcaldía de este municipio por el PLD, ingeniero Silvio Durán, planteó la necesidad de un acuerdo nacional que repostule al presidente Danilo Medina, quien supuestamente ocupa el primer lugar en simpatía de todo el liderazgo político.

También sugirió al Comité Político del PLD aumentar su cuota de candidaturas a senadores, diputados y alcaldes, con la finalidad de que la distribución garantice más fácil la victoria en cada una de las jurisdicciones del país.

Opinó que ese partido no debe arriesgar la victoria en las elecciones del 2020 y dijo que la mayoría del voto campesino, que antes de Medina ser el Presidente era controlado por la oposición, hoy está mayoritariamente favoreciendo la repostulación del gobernante.

“Aunque el Presidente Medina no dice si aspira o no a la repostulación, pensamos que él es la mejor opción para que el PLD asegure el triunfo electoral en el 2020, si se toma en cuenta que la oposición no tiene un candidato que pueda vencerlo”, dijo en nota de prensa.