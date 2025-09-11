Asonahores: El turismo genera RD$155 mil millones al fisco RD

Franklin García Fermín, Aguie Lendor, Juan Bancalari, David Collado, Luis Emilio Veluttini y Frank Rainieri.

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) inauguró este miércoles la 37 Exposición Comercial, reafirmando al sector como el principal motor económico del país y pilar de la inversión extranjera.

El presidente de ASONAHORES, Juan Bancalari, destacó que el turismo genera más de RD$155 mil millones al fisco.

Añadió que solo en 2022 la hotelería adquirió en el mercado local más de RD$139 mil millones, consolidando encadenamientos productivos en agricultura, industria, construcción, tecnología y servicios.

Subrayó que la confianza en la República Dominicana se refleja en cifras récord de inversión extranjera directa, con US$4,390 millones en 2023 y US$4,512 millones en 2024, impulsadas en gran medida por el turismo.

También resaltó que la ocupación hotelera se mantuvo sólida, lo cual confirma la confianza internacional.

MINISTRO COLLADO DESTACA FORTALEZA DEL SECTOR

El acto de apertura fue encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, quien afirmó que la feria refleja la fortaleza de la industria.

“Nuestro reto es seguir innovando y diversificando la oferta, siempre con sostenibilidad y calidad”, indicó.

PARTICIPAN MÁS DE 140 EMPRESAS

Mientras, la vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, Aguie Lendor, manifestó que esta exposición es la más grande del Caribe insular celebrada bajo techo.

Con más de 4,000 metros cuadrados de exhibición, cuenta con más de 300 stands y más de 140 empresas expositoras, nacionales e internacionales, puntualizó.

La agenda del evento incluye paneles y talleres sobre sostenibilidad, prácticas laborales y ordenamiento territorial.

La feria está dedicada a Luis Emilio Velutini, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del turismo dominicano.

