Asociación Dominicana implicada Educación Superior

SANTO DOMINGO. – El Congreso de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), resultó un espacio de reflexión y acción colectiva frente a los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior.

ADRU celebró su evento los días 21 y 22 de agosto bajo el tema “Educación Superior y Sostenibilidad: Nuevos Paradigmas para la Responsabilidad Social y Ambiental”, definido como prioritario por la UNESCO en su Conferencia Mundial.

Representantes de treinta universidades del país participaron en el Congreso, que promovió la cooperación entre instituciones del sector y actores del ámbito de la sostenibilidad.

COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LA DOCENCIA

En sus palabras de apertura, la presidenta de la ADRU, Dra. Odile Camilo Vincent, explicó que las universidades dominicanas asumieron el compromiso con la iniciativa Los Futuros de la Educación.

Toda reforma debe preservar los logros, garantizar la institucionalidad, asegurar una gobernanza robusta y el respeto a la autonomía universitaria, y contar con un financiamiento oportuno y sostenible”.

Por su parte, el vicepresidente de la ADRU, arquitecto Miguel Fiallo, subrayó que la responsabilidad social y ambiental de las universidades trasciende las aulas y las compromete con la sociedad en su conjunto.

El Dr. François Vallaeys, experto internacional en Responsabilidad Social Universitaria, ofreció una conferencia magistral sobre los desafíos y perspectivas en la integración de la sostenibilidad en la educación superior.

45 AÑOS DE TRABAJO

El Congreso también conmemoró el aniversario 45 de la ADRU, fundada en un contexto de expansión del sistema universitario dominicano.

En la actualidad, la Asociación integra 30 instituciones de enseñanza que representan más del 85 % de la matrícula estudiantil y el 82 % del cuerpo docente del país.

