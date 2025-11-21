Asociación Cibao e INTEC gradúan representantes ASFL

SANTO DOMINGO. – La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebraron el acto de clausura de los programas formativos dirigidos a Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), en el que participaron 129 representantes de 115 organizaciones de diversas provincias del país.

Los programas, impartidos bajo el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para ASFL, abarcaron las siguientes formaciones: “Gestión Administrativa de Asociaciones Sin Fines de Lucro”, y los talleres de “Cumplimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas para ASFL”, y “Habilidades de Liderazgo”, completando 4,938 horas de formación.

Este año, se inscribieron 186 personas de 141 asociaciones sin fines de lucro, representando a 24 ciudades del país. De los inscritos, 129 completaron exitosamente su formación, capacitación.

Durante la ceremonia, Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Asociación Cibao, destacó que “hemos realizado una inversión en iniciativas de capacitación orientadas al fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro, porque creemos firmemente que invertir en el conocimiento y la formación de las personas es una de las maneras más efectivas de transformar vidas y comunidades”.

Desde 2021, Asociación Cibao ha destinado más de RD$7.4 millones a iniciativas de formación orientadas a fortalecer el sector social, certificando a más de 480 participantes desde el inicio de su programa de capacitación para entidades sin fines de lucro. Estas acciones, señaló Hernández, “forman parte de una estrategia de inversión social que busca generar un impacto sostenible y promover la transparencia, la innovación y el desarrollo comunitario”.

La actividad, desarrollada en coordinación con el INTEC, forma parte del esfuerzo conjunto de ambas instituciones por fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las entidades que trabajan por el desarrollo de las comunidades del país.

of-am