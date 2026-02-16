Asociación Cibao concluye la promoción «Casa del Ahorro»

Asociación Cibao

SANTO DOMINGO. – La Asociación Cibao concluyó su promoción «La Casa del Ahorro» con la realización del sorteo final, poniendo cierre a una temporada que acompañó a cientos de clientes.

La iniciativa tuvo como objetivo principal fomentar hábitos financieros responsables y fortalecer la cultura del ahorro en la República Dominicana.

La promoción se desarrolló desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, periodo durante el cual se efectuaron seis sorteos quincenales, además de una rifa final celebrada el 10 de febrero, conducidos todos por Irving Alberti a través del programa El Mismo Golpe.

Con este sorteo final, la Asociación Cibao completó la entrega de RD$11 millones en premios en efectivo y 10 vehículos Toyota Agya 2026.

Marjorie Benoit, segunda vicepresidenta de Publicidad y Promoción, resaltó que cada evento “…constituyó una motivación adicional para que los participantes reforzaran su disciplina de ahorro y mantuvieran el enfoque en sus metas financieras…”.

PREMIOS

En los sorteos quincenales se concedieron un vehículo y diez premios de RD$100,000 en cada jornada.

En tanto, en el final se otorgaron cuatro vehículos, dos premios de RD$1 millón y seis de RD$500,000.

La participación en la promoción estuvo vinculada al incremento del balance en cuentas de ahorro, así como a la apertura o reactivación de cuentas.

Bajo este esquema, el acceso a las recompensas se asoció directamente al acto de ahorrar, reafirmando el enfoque de la iniciativa: promover la disciplina financiera y no el consumo.

