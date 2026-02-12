Asociación Baloncesto del DN presenta su plataforma digital

Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, durante su intervención en la presentación de la plataforma digital de la institución.

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) presentó este miércoles su innovadora plataforma digital en beneficio de los más de 30 clubes que la conforman, jugadores, entrenadores, técnicos y dirigentes deportivos.

Con este proyecto, se lanza oficialmente un nuevo ecosistema digital basado en la tecnología Odoo 17, que centraliza la administración, censo de los atletas y entrenadores, así como la formación técnica y de dirigentes en una única infraestructura soberana.

La presentación estuvo a cargo de Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, y de César Pilarte, miembro del Comité Ejecutivo en condición de vocal, en un acto que efectuó en el salón de conferencia James Rodríguez del Ministerio de Deportes.

A Castillo y Pilarte le acompañaron el exselección nacional Héctor Junior Gil, vicepresidente de Abadina; Raúl Peña (Koby), tesorero; Santos María, prensa; y Anthony Fernández, vocal, y como personalidad invitada estuvo presente Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Tatico Castillo tuvo a cargo las palabras centrales de la actividad y destacó que esta plataforma digital es un proyecto en la gestión deportiva que será de gran ayuda para la Abadina y los clubes que la conforman, para la consolidación de los tres pilares de su gestión como presidente, que son la transparencia, eficiencia y el legado técnico.

Resaltó los bloques de trabajo e innovación que serán aplicados y son el Censo Digital, que es el más importante, en el que se hará un registro único y biográfico de los atletas, directivos y clubes, que servirá para eliminar al 100 por ciento la duplicidad de datos.

Dijo que “este censo será la columna vertebral de la plataforma que aplicará la Abadina”.

La Sede Virtual, que es un portal web con gestión de citas, ayuda (helpdesk) y calendario, que reducirán en un 80 por ciento la capacidad de respuestas administrativas a los clubes.

También destacó la Academia Virtual de Abadina para la celebración de cursos online, y de esta manera incentivar la educación deportiva digital.

Por igual, la transparencia económica para la automatización de los procesos contables y pagos en línea con los recursos institucionales.

Castillo exclamó que “Esto no es un proyecto improvisado, es la materialización de una visión de años, en la que dotamos a la Abadina de una herramienta cuyo valor estratégico supera por mucho su esfuerzo de implementación”.

Relató que “no estamos entregando una página web sino una institución moderna, transparente y eficiente para las próximas generaciones.

Por su lado, Pilarte, fue el creador de este proyecto que se lo había presentado a la directiva de Abadina hace varios años, y que en esta gestión ejecutiva que encabeza Castillo (período 2025-2028), encontró un alojamiento y aplicación definitiva

Sostuvo que “la tecnología Odoo 17 tiene una integración de más de 15 millones de personas en todo el mundo., y en nuestra región es la plataforma más avanzada.

of-am