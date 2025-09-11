Ascienden a 4 los fallecidos por explosión en capital de México

CIUDAD DE MEXICO.- La cifra de fallecidos subió a cuatro y la de heridos a 90, tras la explosión de un camión de gas en la capitalina alcaldía de Iztapalapa, divulgó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informó que, al corte de las 22:30 hora local, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de los médicos, se han dado de alta a 10 personas”, difundió anoche la funcionaria.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Brugada refirió que mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las autoridades desplegaron equipos en todos los hospitales para contactar a las familias y brindar el apoyo correspondiente.

“Continuaremos con la atención por este lamentable hecho y seguiremos informando”, apuntó.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:30 hora local del miércoles en el Puente de la Concordia, cuando una pipa de gas de 49 mil 500 litros se volcó y explotó, lo cual provocó quemaduras de segundo y tercer grado a varias personas, según precisaron autoridades.

Brugada compartió el listado oficial de los hospitalizados y aseveró que la lista puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó anoche su solidaridad y apoyo a los familiares de las “personas lamentablemente fallecidas y los lesionados”.

Según afirmó en X, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno Federal colaboran con Brugada y las autoridades de la Ciudad de México para atender a los afectados.

También transmitió su “reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”.

Videos e imágenes difundidas en redes sociales y a través de medios de comunicación muestran el potente estallido –que dejó además 28 vehículos siniestrados-, así como personas con quemaduras y otras huyendo de las llamas.