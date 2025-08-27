Arrestan productor programa «Corrupción al Desnudo»
SANTO DOMINGO.- Fue arrestado este miércoles Rafael Guerrero, productor del programa «Corrupción al Desnudo», luego de no asistir a tiempo a una audiencia sobre el proceso judicial que enfrenta con el ex titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.
La querella fue interpuesta por el ex funcionario quien acusa lo acusa de violar el artículo 5 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta disposición establece sanciones de uno a tres años de prisión y multas de entre 20 y 100 salarios mínimos a quienes, de forma ilícita, divulguen, copien, capturen, utilicen, alteren o trafiquen códigos de acceso e información de sistemas electrónicos, informáticos o de telecomunicaciones.
El youtuber permanece detenido en la carcelita del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, por orden del juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, quien instruye el caso.
ARRESTADO TRAS PRESENTARSE DESPUÉS DE LA HORA FIJADA
La audiencia estaba fijada para este miércoles, pero al no presentarse a la hora prevista, el magistrado ordenó el arresto del imputado. Minutos más tarde, Guerrero llegó al tribunal, momento en el que se ejecutó la orden de detención.
El tribunal programó una nueva audiencia para este jueves a las 9:00 de la mañana, en la que se decidirá si Guerrero recupera su libertad, por lo que pasará la noche en prisión.
PROCESOS EN OTROS TRIBUNALES
En paralelo, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió recientemente una sentencia absolutoria a favor de Guerrero, quien había sido condenado a tres meses de prisión suspendida por difamación e injuria contra el exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
Asimismo, la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, lo había condenado al pago de dos millones de pesos por violar los artículos 21 y 22 de la misma Ley 53-07.
El programa Corrupción al Desnudo, que Guerrero conduce desde plataformas digitales, ha generado en los últimos años diversas controversias judiciales a raíz de las denuncias públicas realizadas por su presentador.
an/am
