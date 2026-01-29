Armada triunfa en softbol y basket Juegos Militares y la PN

Braulio Mejía, Ramón García, Jesús De la Cruz y Odalis Sánchez

SANTO DOMINGO.- La Armada de República Dominicana triunfó en la disciplinas de softbol y en baloncesto para Oficiales, correspondiente a la primera jornada de competencia a la versión 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están dedicados al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, del Ejército.

Los marinos noquearon a la Policía Nacional 15 carreras por 5, con victoria para el lanzador relevista Jesús De la Cruz, quien lanzó 2.2 entradas en blanco y un hit, y una descomunal ofensiva de Ramón García con cuadrangular triple y doble, siete remolcadas y dos anotadas.

A García le siguieron Braulio Mejía con un jonrón de dos carreras, Odalis Sánchez conectó tres sencillos, una impulsada y tres anotadas, y Pascual Yan, un hit, anotó dos y remolcó.

Por la Policía, perdió el lanzador Andrés Liberato, y a la ofensiva sobresalió Elvin Lara con un doble y sencillo y dos remolques, Vladimir Badía pegó un doblete, impulsó y anotó una.

En el primer choque, la Policía ganó por blanqueada 2-0, con victoria para el lanzador abridor Carlos Matos, y el revés para el iniciador de la Armada, Jesús De la Cruz.

Con el madero, Dionicio Delgadillo produjo un sencillo productor de las dos carreras policial.

Por su lado, la Fuerza Aérea le ganó los dos duelos al Ejército con pizarra 8-7 y 14-9, con triunfos para José Marte Pujols y Joel García, y derrota de José Inoa y Odalis Gutiérrez.

Armada gana en basket

La Armada ganó en el baloncesto para Oficiales con pizarra de 76-67, con 31 puntos de Juan Mesa Cruz y 18 tantos de José Cepeda, más ocho encestes de Julio Medrano, y por los caídos, Eduard Pérez anotó 26 puntos y Miguel Heredia marcó siete unidades.

Por otro lado, la Fuerza Aérea doblegó 65-54 a la Policía Nacional con 25 puntos de Kelvin De la Cruz López y 14 tantos de Iván García Méndez, y por los vencidos, Josué Frugis 10.

Los 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, son organizado por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que preside el general Raúl Esteban Mora Hernández, ERD, y en la presidencia del Comité Organizador está el general Euler Sierra Pérez, de la Fuerza Aérea.

Se compite en atletismo, ajedrez, basket, balonmano, béisbol, boliche, boxeo, ciclismo de pista y ruta, futbol, golf, halterofilia, judo, karate, lucha libre y greco, natación, softbol chata para Oficiales, molinete y académicos, taekwondo, tenis de mesa, tiro fusil y pistola, y tiro fosa, entre otras.

