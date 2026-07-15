Argentina remonta y avanza a la final Mundial de la FIFA 2026

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ATLANTA, Estados Unidos. La selección de Argentina protagonizó una espectacular remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra este miércoles y asegurar su clasificación a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a España en busca de una nueva corona mundial.

En un duelo cargado de intensidad y emoción disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el conjunto inglés tomó ventaja en la segunda mitad gracias a un gol de Anthony Gordon, que parecía encaminar a los europeos hacia la disputa del título. Sin embargo, la Albiceleste volvió a demostrar su capacidad de reacción en los momentos decisivos.

Cuando el reloj marcaba los minutos finales del tiempo reglamentario, Argentina encontró el empate mediante Enzo Fernández, quien culminó una jugada iniciada por Lionel Messi para devolver la esperanza a los sudamericanos.

Impulsados por el empate y el respaldo de miles de aficionados, los dirigidos por Lionel Scaloni mantuvieron la presión sobre la defensa inglesa hasta completar la remontada y sellar un triunfo histórico que los coloca nuevamente en una final mundialista.

Con este resultado, Argentina mantiene vivo el sueño de conquistar otro título mundial y tendrá la oportunidad de enfrentarse a una sólida selección española, que logró su boleto a la final tras vencer 2-0 a Francia en la otra semifinal.

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey, mientras que Inglaterra buscará el tercer lugar frente a Francia.

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