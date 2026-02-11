ARGENTINA: 4 agentes heridos protesta contra reforma laboral

Buenos Aires (EFE).- Al menos cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos este miércoles durante la protesta contra la reforma laboral que se lleva a cabo ante el Congreso argentino, en Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Los heridos son, según la ministra, tres agentes de la Gendarmería Nacional y un policía.

“No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol”, escribió Monteoliva en la red social X.

La protesta se ha convertido en una gran batalla campal, con cientos de efectivos de todas las fuerzas de seguridad del Estado argentino en las calles del centro de Buenos Aires, quienes han utilizado gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para dispersar las manifestaciones.

Al mismo tiempo, los manifestantes lanzan piedras tras arrancar los adoquines de las veredas en los alrededores del Congreso argentino.

El rechazo a la reforma laboral

A primera hora de la tarde, cientos de personas ya se congregaban en el centro de la capital, así como en otras ciudades, como Córdoba, mientras los senadores debaten al interior del Legislativo una ley que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina.

Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país.

Fotografía de personas participando en las protestas de este miércoles contra la reforma laboral, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Soledad Mosquera, dijo a EFE en plena protesta: «Esta reforma laboral el Gobierno la quiere vender como modernización, pero claramente es un retroceso para todos los y las laburantes (trabajadores) y va a implicar una completa esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo».

El diputado del frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, afirmó también a EFE que lo que se debate es «una reforma laboral esclavista y proempresarial».

«La ley es un ataque al movimiento obrero. Argentina está en recesión, con caída salarial y jubilatoria. Esta reforma facilita los despidos», opinó el legislador.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de un Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despido, reduce la base de cálculo de las mismas, introduce cambios en la remuneración de las horas extras y establece limitaciones al derecho a huelga.

of-am