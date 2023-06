«Apuremos el paso que estamos lentos» (OPINION)

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

El ultimátum de las encuestas políticas que se realizan en la República Dominicana de cara a evaluar la popularidad de los candidatos a la presidencia que se están postulando a los comicios previstos para el 2024-2028, tienen sumergidos en un letargo de desesperación a la oposición, visto que los resultados no son los más halagüeños para obtener el triunfo a posiciones presidencial, congresuales y municipales, respectivamente.

En virtud de lo antes expuesto, las dirigencias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Fuerza del Pueblo (FP), encabezadas por sus principales candidatos, Abel Martínez y Leonel Fernández, en los discursos que dirigen a sus seguidores demuestran con flaqueza ante sus simpatizantes un bajo perfil y la impopularidad en que se encuentran actualmente en el ruedo político.

La alta dirigencia del PLD, principalmente su presidente, Danilo Medina, también con sus discursos oscurantistas, donde a veces se convierte en el hazme reír ante sus acólitos, trata de sintonizar; sin embargo, termina demostrando con insensatez y escepticismo que debido al mal manejo de los recursos públicos su partido (PLD) fue convertido en un cascarón político que se le hará muy difícil levantarse de su letargo.

El bulevar festinado de la campaña en RD apenas comienza, se espera un año muy movido para la clase política y con seguridad, cualquiera que se postule para un cargo tendrá que librar una dura batalla para obtener el triunfo, la cual deberá ir acorde con buenos discursos de convencimiento; pero, ¿cómo Abel Martínez y Leonel Fernández podrán lograrlo si están atrofiados por el arma mortífera de la corrupción?

La debilidad del PLD en la campaña, ha estado reflejada en los últimos vericuetos y deliberaciones que no encajan en las estrategias de marketing político, porque no albergan la confianza requerida en su actual candidato Abel Martínez, o sea, están plagadas de inconsistencia, reflejadas primero, en la renuncia inesperada de su encargado de campaña Francisco Javier García y segundo, en los pronunciamientos de su máximo gestor, Danilo Medina, cuando “exhorta a la dirigencia de su partido a ‘apurar el paso’ y trabajar unida en la promoción del candidato peledeísta para las próximas elecciones” (almomento.net. 03/06/2023), a pesar de que la campaña política de cara a los comicios del año próximo se encuentra en la recta final. En relación con Leonel Fernández, no hay que cavilar mucho, este candidato políticamente está sepultado y ha creado un partido para dejarlo como herencia a su hijo Omar Fernández.

En política lo primero es lo primero, tiene que conocer a tu base mejor que nadie, descubrir qué es lo que quieren los electores, qué están sintiendo, por lo que antes de elaborar un mensaje efectivo, es oportuno comprender los puntos débiles de la comunidad y trabajar a partir de sus necesidades reales, sin asentir de sus preceptivas después de las elecciones, comprendiendo lo que siente tu audiencia, por qué se siente de esa manera, poniendo en marcha propuestas enfocadas en la efectividad, cosa nostra que ni se asemeja a las estrategias de los políticos dominicanos, porque para estos “la política es el arte de lo conveniente”, (Nicolas Maquiavelo. El Príncipe).

Cuando un candidato opositor se mofa en criticar y denostar lo que hace el gobierno que le antecede es porque no ha hecho una retrospectiva de sus antecedentes, en este caso, Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes tienen todo un prontuario de acusaciones a nivel social, empresarial, religiosas y política, debido al mal manejo de la administración pública.

Están desesperados, ambivalentes y no es para menos, las encuestas tienen a sendos aspirantes a la presidencia en un lejano lugar, todo esto es el producto de la falta de disciplina en el manejo de los recursos del Estado.

“Hacer las cosas bien, es el principal canal de comunicación para mantener un estatus positivista, por esta razón es que dependiendo de su buen manejo, aunque la gente no conozca personalmente al político, cuando logra verlo, le dispensa amabilidad, afecto y cariño”, visto que en marketing, las sensaciones no solo se perciben a través de los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), que funcionan de forma automática y natural, sino que también dependen de la cantidad de estímulo, y de la naturaleza diferencial de su interlocutor.

“El engaño nunca se aposenta de manera definitiva en la mente, llega un momento en que sale, se despeja y obtiene nuevos contenidos”.

