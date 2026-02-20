Apresan en Colombia «narco» vinculado bodegas acopio RD

La captura se produjo en la segunda fase de la operación internacional «Gulupa II», que en octubre de 2025 logró desarticular parcialmente una red criminal responsable de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos, informaron este viernes autoridades en Colombia y España.

INVESTIGACION INICIO EN EL AÑO 2022

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, permitió identificar a varios objetivos de alto valor encargados de coordinar el envío sistemático de cargamentos hacia Europa.

Con la detención de Medio Labio, las autoridades dan por descabezada la rama logística y financiera de esa estructura vinculada al Clan del Golfo.

Según los investigadores, al detenido se le atribuye la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y el movimiento de cerca de 40 millones de euros ( unos 47,1 millones de dólares) en menos de seis meses.

MAXIMO EXPONENTE DE LOS «NARCOS INVISIBLES»

Las autoridades lo consideran uno de los máximos exponentes de los llamados «narcos invisibles», figuras que operan desde fachadas empresariales aparentemente legales, delegando funciones en intermediarios y testaferros para evitar la exposición directa.

Además, Herrera supuestamente ejerció funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para grupos ligados al Clan del Golfo.

También se le vincula con la consolidación de bodegas de acopio en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína.

an/am