Aprender de lo vivido

Obligado a permanecer guardado en la casa, por prescripciones médicas, he encontrado en la lectura un aliado que me proteja del aburrimiento y la ansiedad, para ello he enfocado mi atención en libros de historia, análisis de historiadores y hasta algunos documentales que la lectura me ha provocado buscar.

Viendo la evolución de la humanidad, hasta el punto en el que estamos hoy, se puede llegar a la conclusión de que no hemos aprendido nada con lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que ha desembocado en la sociedad que tenemos.

Han existido grandes fuerzas que por espacios cortos o prolongados se convirtieron en la referencia del momento para el derrotero de la humanidad. Egipto, Grecia, Persia (Irán), Italia (Roma), Francia, Inglaterra, Turquía y España tuvieron un papel preponderante en forjar el mundo que hoy vivimos.

Mas recientemente Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania y China han ingresado al ruedo dejando sus influencias e improntas, recomponiendo la geopolítica del planeta y estableciendo un nuevo grupo de paradigmas que, aunque no se compartan, se deben asumir como realidades hasta prueba en contrario.

Pudiéramos decir que si todos hubiesen visto detenidamente los sucesos primeros de la era conocida y hubiesen aplicado las enseñanzas aprendidas de las mismas, no cabe la menor duda que muchos males se pudieran haber evitado.

Miremos el caso Romano, donde un grupo crea un asentamiento y comienza a forjarse lo que en pocos siglos se convirtió en una de las civilizaciones mas influyentes de la historia universal, en donde se experimentaron todas las formar de gobiernos comenzando por Rómulo y pasando por seis hombres que ejercieron la autoridad total de ese conglomerado y que luego este último pasó factura a los errores y excesos cometidos por estos para entrar en el periodo llamado la Republica, en donde la máxima autoridad recaía en el Senado, para finalmente y ante el desborde de las libertades y libertinajes recaer en el terreno de los Emperadores que aun con la existencia del Senado, hacían lo que les venía en ganas.

Si vemos con detenimiento, los pueblos han necesitado sentir la autoridad y el control para mantener los niveles de tranquilidad, pero los excesos han hecho que la gente se mueva de forma pendular desde un punto a otro y sin quererlo quienes deben tener el dirigir, ignoran esos detalles o lo hacen a propósito para tratar de alcanzar la posición que mejor les va.

Para organizar las cosas se requieren reglas claras, aplicables a todos, cuando aparecen algunos sabios que evitan ser medidos por las varas, viene la clasificación y con ella el surgimiento de quejas colectivas que piden su abolición y llaman a disgregar el control, para con ello que llegue el libre albedrío y con ello el libertinaje. Esto trae la desesperación de los menos beneficiados que provoca el surgimiento de Autoritarios vestidos de Mesías que una vez alcanzan su meta, someten a un yugo mayor y arbitrario dejando de lado las leyes y la Justicia que piden todos.

En nuestros días, vemos como la Historia se repite, quizás de otro color, quizás de otra forma, pero en general con el mismo fondo. Pero lo cierto es que mientras la vida va y viene como el péndulo de un reloj, los intereses ocultos y irracionalidad en el contexto de que vivan los míos y los demás que se los lleve quien los trajo, nos indica que no hemos aprendido nada y que seguimos el juego de ida y vuelta de un modelo a otro sin esperanzas y sin solución.

Los pueblos no se equivocan en lo que quieren, equivocan el resultado de lo esperado, pero siempre habrá quienes ganen más que otros y muchos más que serán los que lo pierdan todo.

Aprendamos de la Historia.

JPM