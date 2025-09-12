APAP celebra 63 años con honores a sus empleados

Gustavo Ariza, Lawrence Hazoury, Pedro Esteva

SANTO DOMINGO. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) celebró su 63 aniversario con un homenaje a 60 colaboradores que cuentan desde 10 hasta 35 años de trayectoria y compromiso con la entidad financiera.

Entre los reconocidos destacan Pedro Esteva, miembro de la Junta de Directores, por sus 30 años de servicio en la organización; y Gustavo Ariza, presidente ejecutivo, con 20 años como líder de la transformación de APAP.

En su discurso, Ariza resumió los principales hitos de las últimas dos décadas y resaltó la capacidad de reinvención y transformación de la entidad.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Señaló los elementos que les ha permitido un crecimiento significativo en los últimos años y mantener el liderazgo entre las cinco principales entidades del sistema financiero.

Mencionó la consolidación del proceso de innovación digital y el refuerzo del sistema de gobierno corporativo.

“La implementación de los planes estratégicos anteriores habían dado como resultado la creación de nuevas capacidades institucionales y financieras que nos convirtieron en una entidad más fuerte y eficiente.

¨Estas nuevas fortalezas nos motivaron a retarnos aún más y a trazarnos objetivos más ambiciosos, pues contamos con los talentos y las ideas para generar mayor valor a nuestros clientes y asociados”, refirió Ariza.

CULTURA Y LIDERAZGO

Resaltó “la cultura de liderazgo y la filosofía de transparencia gracias a una práctica de gestión responsable que inicia en la Junta de Directores y la alta gerencia, y que toca a todas las estructuras de la organización”.

Ariza reconoció el legado de los fundadores de APAP, que en 1962 crearon la entidad financiera, convertida en un referente de buenas prácticas en el sector.

