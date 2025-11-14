Apagón: la propaganda centrada en que ya todo está resuelto

LA AUTORA es periodista. Reside en Santo Domingo.

El apagón nacional sacó a la luz la firmeza de que las graves deficiencias que sacuden al país son manejadas en sectores oscuros que permiten ocultar la mano después de tantas piedras.

Una nación acostumbrada a la oscuridad por falta de energía eléctrica y por carencia de transparencia, vio de repente mejorías en el sistema eléctrico, después de décadas de tormento y creyó que podría extrapolar, que igual habría claridad en otras áreas fundamentales. Grueso error.

La duda es el principio de la razón, dijo Descartes pero igual, la esperanza es lo último que muere y estos isleños confiados en que llegará lo mejor, vamos de fiasco en fiasco, de cuento en cuento.

Ahora, con esta tiniebla en la que el martes fue sumergida la República, la historia teje otro sacudión y el pueblo cuestiona, reclama, grita, pide explicaciones. Las autoridades balbucean cosas que generan suspicacia y la propaganda está centrada en que ya todo resuelto.

Preguntas

¿Cuántos detenidos hay por esta situación penosa? Si fue sabotaje, amerita sanción, si una falla, también, porque la negligencia nos permea, nos controla, nos aturde y nada pasa.

¿De qué tamaño ha de ser una cárcel en la que quepan todos los atorrantes, descarados, y abusivos que nos gobiernan y que nos han gobernado?

¿Cuántos apagones eléctricos y morales faltan para que despertemos de esta desidia, de esta ingenuidad, de este colapso mental en el que los que estrujan y deshacen al Estado nos han sumido?

Mejor, que los hermanos religiosos, de la denominación que sea, encomienden a su dios estas pobres almas, víctimas de la arrogancia, del hambre de poder y de la oscuridad humana más abyecta.

Amén.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.