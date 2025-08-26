Anuncian segundo concierto de la Temporada Sinfónica 2025

SANTO DOMINGO. – El segundo concierto de la Temporada Sinfónica 2025 será ofrecido el próximo 27 de agosto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche.

Así lo anunciaron la Fundación Sinfonía y la Orquesta Sinfónica Nacional, (OSN) que presentan la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea.

La velada rendirá homenaje al legado de esa competencia y a la estrecha relación de su co-fundadora, Margarita Copello de Rodríguez, con Paloma O’Shea y la Fundación Albéniz.

PRESENTACIÓN DE MEDALLISTAS

Este año, como parte de la Temporada Sinfónica 2025, con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, actuarán los tres ganadores del concurso pianístico.

Bajo la dirección de los maestros José Antonio Molina, director titular de la OSN, y Santy Rodríguez, director asistente, estarán en escena los pianistas Jaeden Izik-Dzurko (medalla de oro), Xiaolu Zang (medalla de plata) y Marcel Tadokoro (medalla de bronce).

Los artistas interpretarán, junto a la OSN, las emblemáticas piezas Concierto para piano y orquesta No. 2 en sol menor, Op. 22, de Camille Saint-Saëns.

También Concierto para piano y orquesta No. 1 en si bemol menor, Op. 23, de Piotr I. Chaikovski, y Concierto para piano y orquesta No. 3 en re menor, Op. 30, de Sergei Rachmaninoff.

CONCURSO PIANÍSTICO

El Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea fue fundado en España en 1972, con carácter cuatrienal.

Es considerado uno de los más importantes del mundo en ese instrumento. Su última edición fue oficialmente realizada en 2022.

Las entradas para el concierto están a la venta en Uepa Tickes, Fundación Sinfonía y en la boletería del Teatro Nacional.

