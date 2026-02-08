Anuncian en SD la exposición de pintura «Caos y equilibrio”

Máximo Caminero

SANTO DOMINGO.- El artista plástico dominicano Máximo Caminero, radicado en Florida, Estados Unidos, presentará su más reciente producción de pintura, titulada “Caos y equilibrio”, el día 16 del presente mes en una velada especial que tendrá por escenario la sede la empresa de vehículos Autozama, en la avenida Winston Churchill número 235.

Nacido en Santo Domingo en 1962, Caminero ha desarrollado una sólida trayectoria artística entre el Caribe, Estados Unidos y Europa, consolidándose como una de las voces más singulares del arte contemporáneo dominicano.

Su obra, cargada de simbolismo afrocaribeño, raíces taínas y una poderosa abstracción moderna, dialoga con la identidad, la espiritualidad y la memoria histórica. Ha realizado múltiples exposiciones individuales e internacionales, participando en ferias y formando parte de colecciones institucionales y privadas en distintos países.

Además de su producción pictórica, Máximo Caminero es columnista semanal de prensa digital, abordando temas filosóficos, políticos, históricos y anecdóticos, entre otros. Su escritura se caracteriza por un estilo sarcástico pero objetivo, con pinceladas de humor y una firme denuncia social. A través de sus textos, promueve la reflexión crítica y el análisis profundo de la realidad actual.

La apertura de la exposición en Autozama, está fijada para las 7 de la noche, esperándose una asistencia heterogénea de amantes del arte.

JPM

https://almomento.net/maximo- caminero-polifacetico- dominicano-en-florida/