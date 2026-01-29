Anuncian en Santo Domingo curso «100 años con Fidel»

SANTO DOIMINGO.- La Fundación Juan Bosch presenta un recorrido académico por la historia de Fidel Castro Ruz y la revolución cubana, abordando sus raíces en las guerras de independencia, desarrollo histórico y proyección en la actualidad.

Impartido por el escritor Eliades Acosta, este curso se desarrollará en modalidad virtual y está dirigido a todas las personas interesadas en el estudio crítico de los procesos políticos y sociales de América Latina.

Será gratuito, con cupo limitado. Tendrá efecto del 16 al 20 de febrero a las 7 de la noche (2 horas diarias).

Objetivo

I. Analizar el proceso histórico, político y social de Cuba desde el siglo XIX hasta la actualidad, con énfasis en el papel desempeñado por Fidel Castro Ruz como líder revolucionario, intelectual y estadista, así como en las condiciones nacionales e internacionales que dieron origen, desarrollo y continuidad a la Revolución cubana.

II. Valorar el impacto histórico y trascendencia de la Revolución cubana en Cuba, América Latina y el mundo, examinando sus logros, desafíos y transformaciones a lo largo de más de seis décadas, así como el legado político, ético e ideológico de Fidel Castro en el contexto contemporáneo.

Las inscripciones se pueden hacer en: https://forms.gle/ fizzZXoA1kS83RP88

