Anuncian campeonato nacional fisiculturismo y fitness Mr RD

SANTO DOMINGO.- Todo está listo para este domingo el campeonato nacional de fisiculturismo y fitness XXXV Mister República Dominicana (Mr RD) por la gran copa Vitasalud en su 41º aniversario.

Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de ese deporte (FDFF), Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), que también lo es de la Confederación Centroamericana y del Caribe.

“Es un concierto de atletas pidiendo la última información sobre la competencia, es la misma, nada nuevo, todo es según lo planificado, el evento comenzará a las 10:00am del domingo, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, en la capital dominicana, mientras que, en el mismo lugar, este sábado, de 2:00pm a 6:00pm es el pesaje, medidas, chequeos médicos y de vestimentas”, apuntó Peña Rodríguez.

Agregó que se competirá en las modalidades Open (Fitmodel masculino y femenino, fit pair’s (En parejas) y fisiculturismo clásico); muscular men’s physique (Hasta 172cm (Centímetros de estatura) y más de 172cm), wellness (Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 160cm y más de 160cm, así como master con más de 35 años cumplidos).

Además, bikini’s fitness (Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 160cm, hasta 163cm y más de 163cm), classic physique (Hasta 162cm y más de 162cm), men’s physique (hasta 23 años cumplidos, hasta 170cm, hasta 172cm, hasta 174cm, más de 174cm y master con más de 40 de años cumplidos).

También, bodybuilding (Fisiculturismo), (Junior con 23 años cumplidos, hasta 75kg (Kilogramos), hasta 80kg, hasta 90kg, más de 90kg y más de 40 años cumplidos) y semi-pro (Bikini, men physique y body building).

