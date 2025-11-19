Anuncian Campeonato Nacional de Taekwondo en S. Domingo

SANTO DOMINGO.- El Campeonato Nacional de Taekwondo correspondiente al 2025, en diferentes categorías y modalidades, será celebrado el próximo domingo en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, en rueda de prensa celebrada en el Comité Olímpico Dominicano, en la que estuvo acompañado por otros directivos de la entidad que gobierno ese deporte a nivel nacional.

“Nos estamos preparando para nuestra participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año y en ese sentido el Campeonato Nacional de Taekwondo forma parte del programa de fogueos que implementamos”, dijo Camacho.

Agregó que la cita regional del próximo año es de capital importancia para el taekwondo, por tratarse del primer gran evento del ciclo olímpico, a lo que también se suma que será celebrada en Santo Domingo.

“Los atletas de taekwondo que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 competirán en el Campeonato Nacional del próximo domingo”, expuso.

Planteó que el nacional, para el cual se registraron más de 300 atletas, se desarrollará en diferentes categorías, como son senior, cadete, infantil, juvenil y superior, en las modalidades kyorugui (combate) y poomsae (formas).

“El Campeonato Nacional, además de acoger a los atletas que irán a los Centroamericanos y del Caribe también reunirá al relevo del taekwondo dominicano, porque estamos trabajando a todos los niveles”, dijo.

En la rueda de prensa, Miguel estuvo acompañado por el secretario general de la entidad, Benjamin Oscar Maldonado, así como por los directivos José Paulino, Rafael Grullón, Arquímedes De Jesús, Lester Thomas, Claudia Pérez, entre otros.

Resaltó el entusiasmo que reina en la familia del taekwondo por la celebración de su Campeonato Nacional, evento con el cual cerrarán su programa de actividades del 2025.

“Este año hemos celebrado con gran éxito el Dominican Series de Taekwondo, que incluyó cinco ediciones y la premiación en cada caso de Asociaciones y Atletas más sobresalientes”, sostuvo.

Agregó que al final de año, la Federación que preside reconocerá a las Asociaciones que estuvieron participando de forma activa en cada uno de los eventos efectuados durante el 2025.

“Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años y en esta ocasión los incentivos serán mayores”, concluyó Miguel Camacho.

of-am