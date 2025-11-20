Antún Batlle: Publicidad estatal es una poderosa herramienta

Federico Antún Batlle.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, consideró que la publicidad estatal debe ser concebida como una herramienta estratégica de transformación social, capaz de educar, orientar y concientizar a la población.

“La publicidad estatal tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más consciente, informada y responsable”, dijo.

Sostuvo que en una época donde los mensajes comerciales saturan los medios y moldean conductas de consumo, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir con campañas educativas que se conviertan en una herramienta necesaria para promover valores, orientar y fomentar una cultura de bienestar colectivo.

PUBLICIDAD BIEN DISEÑADA CAMBIAN COMPORTAMIENTOS

“A diferencia de la publicidad privada, cuyo objetivo es vender productos o servicios, la publicidad estatal fortalece valores y busca generar impacto social”, señaló.

Antún expresó que las campañas públicas bien diseñadas tienen el poder de cambiar comportamientos cotidianos, desde el uso del cinturón de seguridad, la reducción del consumo de alcohol, hasta el respeto a las normas, los derechos humanos y la convivencia familiar y comunitaria.

«La publicidad estatal cumple un rol pedagógico que complementa la educación formal, llevándola más allá de las aulas y llegando a todos los sectores, incluso a quienes no tienen acceso al sistema educativo tradicional», indicó.

