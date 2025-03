Antología que todo escritor hispanoamericano debe leer

POR CARLOS RICARDO FONDEUR MORONTA

Desde 1978 me he considerado un ensayista. Hacía apenas meses que nuestro poeta Apolinar Núñez publicaba su libro Textos de Pensadores Hispanoamericanos, una antología que reunía a los más avezados literatos de la época. Me lo trajo mi hermano Luis Emilio desde el Economato de la UASD.

Lo llevaba conmigo durante años de mi primera juventud, hasta que su lomo devino en imborrable huella de mi mano izquierda. Hasta hace poco que descubrí porqué lo hacía. Realmente era un tránsito de mi vida que debía recorrer.

Con Apolinar aprendí que la inclinación literaria mía era el ensayo, porque mis notas poéticas sin reglas me hacían fluir un torrente de retama y de café, que trataban de asemejarse a sus escritos. Cargué mi libro de siempre y a veces junto a él, mi diccionario. Ambos, eran mis entrañables amigos que no me dejaron nunca y hoy, a mis 64 años de edad, los tengo resguardados en mi biblioteca.

Me he mudado de casa tantas veces como a la mitad de mi edad, desde niño. Y desde niño he visto pasar cientos de personas, amigos y novias y las ilusiones que se han hecho realidad y las ilusiones que aún están en mi nevera.

Soy ensayista, así me considero, con mis faltas literarias, pero a sabiendas que escribo desde mi propia alma. Así como estoy unido a Isla Negra, al poeta y a Matilde, también estoy atado al Apolinar de aquí, del Baitoa de siempre (Santiago).

En mis publicaciones de artículos en diversos medios digitales e impresos, calzo con mi nombre y como ensayista, virtud que combino con la crítica de cine, que surgió con las oportunidades del destino, al ser llamado a preparar la página de cine del periódico El Día, de Santiago. Era dirigente deportivo, pero me agregué al requerimiento del tiempo.

El libro antológico Textos de Pensadores Hispanoamericanos, recoge la Declaración de Independencia del Pueblo Dominicano, por José Núñez de Cáceres, La Creación de la Cultura Dominicana, por el venezolano Andrés Bello, El Sistema Colonial, del argentino Domingo F. Sarmiento y una pléyade inmensa de pensadores hispanoamericanos que brillaron por sus conceptos sobre diversos tópicos de la vida política y social iberoamericana, en las épocas que les ha tocado vivir.

El Concepto de Ensayo Literario:

Apolinar Núñez, cuyos datos en las redes se apostilla como sólo como Apolinar Núñez, es un periodista, oriundo de Baitoa, provincia de Santiago, República Dominicana (1946), estudió en la Universidad Madre y Maestra. Con su profesor, Carlos Fernández-Rocha, ha publicado antologías de cuentos, poesías, escritores y ensayistas hispanoamericanos, desglosa cuidadosa y docentemente su visión sobre el Ensayo Literario.

Describe, que “ensayo es un escrito de extensión imprecisa, pero generalmente breve, que plantea, esclarece, valoriza, comunica ideas, examina, indaga hechos y situaciones, coteja informaciones reflejándose la personalidad del autor en una prosa discursiva, sin la exclusión de algunos toques poéticos expresivos”.

Detenerse en el tiempo para leer a Apolinar Núñez, es entrar de lleno al mundo donde la literatura en todas sus formas nos refleja la realidad de sentirnos llenos de sentimientos.

