ANTIGUA Y BARBUDA: Dominicanos denuncian «abandono» autoridades RD

ANTIGUA Y BARBUDA.- El líder comunitario de los dominicanos residentes en Antigua y Barbuda, Alex Martínez, se quejó de que los representantes diplomáticos de la República Dominicana, en esa isla, a lo único que se han dedicado siempre es a cobrar un salario.

«Aquí se cobra y punto, y ya. Lo poco que estamos haciendo, lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces de qué nos vale tener representantes diplomáticos aquí?», se pregunta Martínez.

Lamenta de que los miles de migrantes de la República Dominicana, que se encuentran en la isla, por años han sido abandonados por «todos» los designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), por lo solicita al Presidente de la República Luis Abinader, ordenar a los representantes diplomáticos y consulares poner atención a los dominicanos en el exterior e interesarse por sus necesidades.

«Que lo sepa el mundo completo. Nosotros aquí en Antigua y Barbuda, lamentablemente, por años hemos estado solos. Y nadie hace nada por nadie», proclamó.

«Pero cada vez que uno saca la cara, cada vez que uno saca la cara, para dar, verdad… la cara por la comunidad. Viene un grupo por detrás, de dominicanos que tienen pasaporte de aquí, que no les importa en lo más mínimo el que no tiene documentos para querer cortarle la cabeza y solo piensan en sus bolsillos, no en el bienestar de los demás», agregó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades responsables de expedir documentos, como la Cédula de Identidad y Electoral, las Actas de Nacimiento, los Pasaportes, entre otros, a informarse de la necesidad que tienen de actualizar (renovar) esos documentos.

«Nosotros llamamos a las autoridades dominicanas responsables de la expedición y renovación de documentos, a que se acerquen a nuestra comunidad, ya que tenemos cientos de ciudadanos que necesitan uno que otro documento, y el momento -no es propicio para trasladarse allá por la crisis económica, que ha traído la crisis sanitaria- para que busquen los medios de atendernos aquí en nuestra sede diplomática», solicitó el líder de la comunidad dominicana residentes en Antigua y Barbuda»

Al hacer hincapié en la Cédula de Identidad y Electoral, solicitó al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Román Andrés Jáquez Liranzo, enviar una comisión a Antigua y Barbuda, para que sus compatriotas radicados allí, puedan renovar el documento.

Martínez, quien lleva más de dos décadas residiendo en ese país, dijo estar dispuesto a acabar con esa situación, ya que los alrededor de cinco mil dominicanos aportan, tanto a la economía dominicana, como al pago de los salarios de esos representantes del país en Antigua y Barbuda.

«Nosotros somos el 5 por ciento de los extranjeros que residen en Antigua y Barbuda, estamos muy cerca de cinco mil compatriotas que hemos migrado hacia esta isla y contribuímos con las remesas que enviamos a nuestros familiares con el Producto Interno Bruto de nuestra Patria», indicó.

Agregando que «por tanto, es justo que tengamos representantes que no solo estén en nómina cobrando un salario, sino que aparte de realizar unas buenas relaciones diplomáticas con el gobierno que encabezan el Gobernador, general Rodney Williams y el primer ministro Gaston Browne, en beneficio de ambos países, se ocupen de las necesidades nuestras aquí».

Hizo un llamado a sus compatriotas a unirse para afrontar los problemas que les afecta y buscarle solución, asegurando que la desunión es el origen de que no se resuelvan las cosas.

«Pero si nosotros no unimos fuerzas, siempre vamos a ser la comunidad más débil en esta isla. Y yo espero que ustedes lo piensen de verdad, piénsenlo bien. Porque somos la comunidad más pobre?, Porque somos la comunidad a la que cualquiera le falta el respeto?, por qué?. A mí me molesta eso. Sabiendo yo, el potencial que tenemos aquí de personas», exclamó.

Relató que en la Comunidad Dominicana de Antigua y Barbuda, hay muchas personas capacitadas, preparadas y con mucho talento.

«Tenemos gente con mucho potencial aquí, pero por la falta de oportunidades, y la falta de respeto que le tienen a nuestra comunidad, no podemos llegar a nada. Cuánto profesionales no tenemos aquí, que han tenido que viajar desde allá, y están aquí, quizás con una pala y un pico, porque obligatoriamente hay que mantenerse», dijo.

«Cuantos maestros de construcción buenos tenemos aquí. Cuanta gente buena tenemos aquí en esta comunidad. Aquí hay mucha gente con talento de verdad, pero han tenido que hacer otras cosas, porque el sistema no se lo permite», argumentó.

Martínez aboga por una escuela de inglés, idioma oficial de la isla, que enseñe a los dominicanos lo básico para poder insertarse por un mejor sendero en la economía antiguana.

«Dígame usted qué escuela de Inglés tenemos para enseñarle a nuestra gente, por lo menos lo básico que se pueda defender… Díganme? No hay nada», precisó.

«Y no me quiero ir más hondo con eso de las escuelas, porque hay una, pero eso es un negocio, ahí no se hace nada, pero alguien tiene que hablar, ustedes no hablan, nada más que para ustedes», en clara referencia a los que sólo buscan para ellos y no piensan en el bien común.

«Hay gente aquí, que desde que llega debe tener un aprendizaje de cómo se dice por lo menos Good morning!, How was you!, My name is!, Ni eso saben… No es su culpa, es que lo único que le vendemos es diversión y ya, expresó finalmente el líder comunitario dominicano.

Sobre Antigua y Barbuda

Es un país independiente de la Mancomunidad de Naciones, que incluye estas dos islas y varias otras más pequeñas, situadas en el Caribe.

Se ubica donde se unen el Atlántico y el Caribe, es conocido por sus playas con arrecifes, su bosque pluvial y sus complejos turísticos.

Su capital y ciudad más poblada es St. John’s, donde se encuentra el museo nacional que muestra artefactos indígenas y coloniales.

Está ubicado al norte de las Antillas Menores, limitando al sur con Guadalupe, al suroeste con Montserrat, al oeste con San Cristóbal y Nieves y al noroeste con San Martín.

Posee un gobierno de Monarquía Constitucional, cuya Reina es Isabel II, el Gobernador general Rodney Williams y el Primer Ministro Gaston Browne.

Para el año 2015 se estimó que tenía una población de 92,436 habitantes.

Su gentilicio es: antiguano, na; su idioma oficial es el inglés y su moneda el Dólar del Caribe Oriental

El puerto English Harbour, es un centro de yates y el sitio del histórico Nelson’s Dockyard.

Se independizó del Reino Unido, el 1º de noviembre del año 1981, día en que lo celebra.

Es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del mar Caribe, y uno de los treinta y cinco que forman el continente americano.