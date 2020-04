Ante falta de espacio, funeraria apila cuerpos en la calle a la vista de todos

NUEVA YORK.- Residentes de Brooklyn se escandalizaron hace unos días cuando vieron 20 cadáveres apilados a las puertas y en el patio de una funeraria.

“Los niños que pasan pueden verlos. Estaba tan disgustado que me colé y vi cuerpos en bolsas sobre camillas,sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron por coronavirus o no, pero si lo hicieron, el virus está circulando en el aire”, se queja un residente local que vive a una cuadra de la funeraria English Brothers.

Cuando The New York Post contactó con Frank Restivo, propietario del servicio funerario, y le preguntó por los cadáveres, se limitó a decir: “Lo sé. No tenemos más espacio dentro”.

Restivo explicó que debido a la incidencia del covid-19 tenía 40 cadáveres empacados dentro del local, cuando lo normal es que no tenga más de dos o tres cuerpos al mismo tiempo. Al no contar con el suficiente espacio, se vio obligado a colocar al resto de cadáveres en el patio lateral.

Debido al colapso de las funerarias, mucha personas están optando por la cremación de sus seres queridos, lo que también se ha convertido en un problema. Restivo explica que los crematorios se encuentran tan abarrotados que para cumplir los encargos necesitan una semana, tiempo durante el que los cadáveres deben permanecer sin refrigeración.

Nueva York es el estado de EE.UU. más castigado por la pandemia, con más de 14.000 muertes (10.899 en la ciudad de Nueva York) y más de 214.600 afectados.