ANJE celebra Legal Trends de reformas e institucionalidad

El encuentro analizó las reformas legislativas y la transformación del sistema de justicia dominicano, así como su impacto en el desarrollo de un clima de negocio competitivo, transparente y sostenible.

SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), a través de su Comisión de Justicia y Legislación, celebró la séptima edición de Legal Trends, bajo el tema “Avances y Desafíos de las Reformas para la Institucionalidad y el Desarrollo”.

El evento fue dedicado a la memoria del jurista Juan Manuel Guerrero, y contó con la participación de autoridades del sector público, líderes empresariales y expertos del ámbito jurídico y económico.

Los asistentes trataron temas vinculados a la informalidad económica, las reformas fiscal, penal, laboral, electoral y energética, así como los avances en materia de transformación digital del sistema de justicia.

A FAVOR DE CONSULTAS PÚBLICAS

Boris De León Reyes, presidente de ANJE, destacó la necesidad de que el Congreso Nacional y la Administración pública aprueben normas sustentadas en análisis de impacto regulatorio, basadas en evidencia técnica y fundamentadas mediante procesos de consulta pública.

Defendió que los proyectos con fines recaudatorios sean publicados con anticipación, respetando los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo para un pacto fiscal integral.

DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Entre los temas discutidos figuran los desafíos de la transformación digital y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, con la participación de Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Karina Mancebo y Ralvin Gross, coordinadores de la Comisión de Justicia y Legislación de ANJE, destacaron la importancia de crear espacios de diálogo sobre las reformas legislativas y analizar cómo estas redefinen el entorno en el que los jóvenes empresarios desarrollan sus negocios.

agl/of-am