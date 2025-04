Aniversario 115 de «Las Hijas de la Altagracia»

SANTO DOMINGO.- En la historia de la Iglesia, la obra inspirada por el Espíritu Santo ha permanecido a lo largo del tiempo. En este sentido, este domingo 6 de abril se celebró una Solemne Eucaristía en Santuario Arquidiocesano «Nuestra Señora de la Altagracia», ubicado en la zona colonial, por el 115 aniversario de la Hermandad Laical «Hijas de la Altagracia», fundada el 7 de abril de 1910 por doña Altagracia Santiago con el propósito de difundir la devoción a nuestra Señora de la Altagracia.

Esta celebración eucarística estuvo presidida por el Padre Martín Gutiérrez Rector del Santuario y a su vez Canciller del Arzobispado de Santo Domingo.

Esta hermandad cuenta con la autorización canónica del Santo Papa Benedicto XV.

La devoción a la Altagracia en esta ciudad se remonta a los primeros años de la civilización cristiana en este continente. En 1503, fray Nicolás de Ovando, devoto desde su infancia de la Virgen de la Altagracia, por mandato de los Reyes, ordenó la construcción del Hospital San Nicolás de Bari, con su capilla dedicada a la preciosa Madre.

El ilustre y venerado arzobispo Mons. Adolfo Alejandro Nouel, fiel devoto de la Altagracia, junto a los Caballeros Fervorosos y la Hermandad Hijas de la Altagracia, promovieron en esa época donaciones para la construcción de lo que hoy es este hermoso templo. Tanto los restos de Mons. Nouel como los de la fundadora de » Las Hijas de la Altagracia», doña Altagracia Santiago reposan en la Capilla del Sagrario de este Santuario.

En esta celebración se dio gracias a Nuestro Señor por ellos, asi como todos los días durante las celebraciones eucarísticas se ora por sus almas. Además, se recordó a todos aquellos antecesores que hicieron posible esta obra. Entre sus memorias se mencionaron a los que ya partieron y que celebraron esta misma festividad, como doña Mercedes Cabral, las señoras Lucy Quezada, Camelia, Saturnina, Rafaela, María Virgen, doña Lourdes, entre otros.

Asimismo se continuaron las consagraciones a nuestra Madre. Se citó a San Juan Pablo II, quien en su profunda mariología destacó que es crucial el momento en el que Cristo mismo consagró a los discípulos a su madre, diciendo: «He ahí a tu Madre».

Es de todos conocido, que esta bellísima advocación viene acompañada de la Sagrada Familia (Jesús y San José), queriéndonos enseñar que la familia es el centro de la sociedad, que la adoración a Jesús debe ser nuestra principal misión, y que la presencia del padre, encarnada en San José como buen custodio, es vital para una vida armónica en el plan de Dios. No solo es reconocida como nuestra madre espiritual, sino también como un símbolo de amor, fe y unidad, representando el amor incondicional de Dios hacia sus hijos. Su humildad y disposición para aceptar el plan divino son ejemplos que todos debemos seguir. Nos consta, a través de numerosos testimonios, que constantemente intercede por nuestras necesidades.

La comunidad de fieles del Santuario, activa en la propagación de la fe, anunció en el espacio de los avisos que hay una imagen de la Virgen peregrina que visita a los hogares que así lo desean.

También se dijo que los jueves hay adoración del Santísimo a partir de las 9:00 am, y que las Hijas de la Altagracia dirigen un cenáculo a las 5:00 pm los jueves culminando con la participación en la Eucaristía a las 7:00 pm (horario fijo de misas diarias exceptuando los domingos que la celebran a las 8:00 am y 10:00 am).

Animamos a los que se sientan llamados a pertenecer tanto a los Fervorosos de la Altagracia o a las Hijas de la Altagracia se lo comuniquen a uno de sus miembros o llamando en horas laborales a la oficina del Santuario. (809-687-4553)

