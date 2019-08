Andy Dauhaujre, los Bonos y el Soborno de Odebrecht

Todo dominicano ligado a la economía o a la política conoce al economista Andy Dauhaujre por sus opiniones en trialogo, un programa de comentarios en televisión que compartió Junto a Jaime Aristy Escuder y a Wilfredo Alemany donde pronosticaba el aumento de la inflación, de la presión tributaria y de la tasa de cambios en los gobiernos de Leonel Fernández, fenomenos económicos que nunca ocurrieron.

Andy, como asesor de Hipólito, junto a José Lois Malkun llevó el país en el 2004 a una de las peores crisis inflacionarias de la historia al dejar flotar el dólar y colocarse al 50X1. Luego fue asesor de Miguel Vargas y se opuso a Hipólito Mejía pero su estrategia contra el gobierno de Leonel Fernández no le dio resultado y la candidatura del ex ministro de Obras Publica perdió en 2008 y se redujo en 2012.

Aunque posteriormente tuvo buenas relaciones con Leonel Fernández no logró ser asesor económico de sus gobiernos y siguió con miguel hasta el 2012. Pero tampoco como asesor del gobierno de Danilo Medina pudo aplicar su acariciable reforma fiscal, y el aumento de la presión tributaria para aumentar la inversión y mejorar la economía.

Lo que está claro es que Andy como asesor ha sido un fracaso. Su cadena de desacierto también le acompaño en el 2013 cuando fue llamado por la CDEEEy Jiménez Bichara como dueño de la Fundación Economía y Desarrollo, para contratarlo por US 500 millones, junto a otras dos compañías, para evaluar las propuestas económicas de la licitación de la planta generadora de Punta Catalina en Bani.

Luego que favoreció a Odebrecht, igual que las otras 3 empresas y que esta ganara la licitación de la generadora, se convirtió en asesor de la propia empresa favorecida por lo cual recibió US 3.3 millones, a través de su compañía Bakery Street Financial departe de 4 empresas offshore creada por la empresa brasileña. El 7 de diciembre 2015 se compró un apartamento en la ciudad de NY por US 2 millones y a pesar de que el soborno explotó, ocultó su relación y sus cobros.

Lo primero que tenía que aclarar Andy Dauhaujre en su declaración pública, eran sus ganancias que obtuvo con los bonos soberanos de Hipólito del 2001. Sin embargo no lo hizo. En el 2005 Leonel Fernández mediante la ley 118-05 renegocio estos bonos y borro las acusaciones contra Andy pues tiene entre sus consideraciones elogios a las operaciones de los bonos del 2001 y sus renegociaciones.

Lo segundo era aclarar el pago recibido mediante el soborno de Odebrecht pero lo que hizo fue hundirse y dejar más tinieblas que luces. Hasta la fecha, Odebrecht nunca ha desmentido el soborno a Andy Dauhaujre, ni al implicado de la bolsa de valores ni el del Banco de Reservas, ni a los más de 30 apodos que aún no se han descubierto. Todo lo contrario ha dicho que no ha violado el acuerdo que hizo con el procurador pues entregó todas las informaciones a Brasil y EU.

El propio Isidoro Santana cuando se analizaron las propuestas técnicas y económicas de las compañías oferentes que precalificaron, China Impec, Andrade Gutiérrez, Odebrecht y Sepcolll dijo: yo soy profesor universitario y cuando preparo un examen y alguien saca muy buenas calificaciones y las otras malas. Hay una de dos. El que sacó muy buena nota conocía el examen o yo lo preparé mal.

Lo mismo dijo el ingeniero Ramón Flores otro de los renunciantes del comité de licitación de Odebrech y se fue más lejos aún al denunciar que el coordinador del Comité de Licitación trabajó con el grupo estrella que es una empresa consorciada de Odebrecht y dijo que la empresa Stanley Consultants conocía el monto del financiamiento desde el primer día de la entrega de los sobres razón por la cual ambos mostraron inconformidad con la evaluación técnica.

Stanley Consultants todo el tiempo mostro simpatía por la empresa brasileña. Fue tan exacto Norberto Odebrecht en cumplir el pliego de condiciones que no hubo necesidad de abrir la propuesta económica. Barrió con las primeras 34 propuestas y con las otras 3 precalificadas. El comité de licitación adjudico la obra de punta catalina a odebrecht. Y ejecutivos de Stanley vinieron al país solo para aclarar la licitación.

Pero lo importante no es lo que diga Stanley Consultans sino lo que ha dicho Odebrecht que entre las 17 obras que había pagado soborno está incluida Punta Catalina. Lo que hace cómplices a las empresas consorciadas y a todos los dueños de empresas y personas que recibieron dinero con sobre nombres de esta empresa. No importa que chille, haga rabieta, o patalee, lo que importa es que tenga derecho a defenderse.

Andy admitió haber recibido US 3.3 millones, cerca de $ 200 millones de Odebrecht. Es muy fácil decir ahora que tiene 35 años asesorando a empresas nacionales e internacionales y empresas públicas sin decir los nombres de las empresas, sin publicar ni uno solo de los contratos, sin explicar el tiempo de duración, sin especificar el tipo de asesoría y sobre todo sin decir los montos de sus ganancias.

Su propio padre, el Doctor Andrés Dauhaujre, se dedicó por 25 años al comercio y a las asociaciones empresariales y el único bien que acumuló fue la casa comercial, La Novia de Villa, pero nunca fue acusado de nada que tenga que ver con delitos de corrupción.

Sin embargo, Andy vio que nadie creía en su inocencia y por eso tomo la desicion de visitar a Danilo en su despacho para garantizar su impunidad. Pero ni fue acusado por el desfalco de los bonos soberanos ni será acusado por el soborno de Punta Catalina. Para este caso el procurador tiene orden de no permitir que ninguna acusación de terceros llegue a las puertas del presidente y así lo ha hecho cumplir.

El mismo futuro tendrá la sobrevaluación y los ilícitos de campañas. Ahora bien si sacamos al PLD e impedimos que el PRM suba, y gana el pueblo como los delitos de corrupción son imprescriptibles tarde o tempranos en RD tendrá que comenzar a rodar cabezas de funcionarios, de congresistas, y de presidentes y derrotaremos a EU y a Brasil que aun sabiendo los detalles de los sobornos se callaron para no dañar a sus títeres.

