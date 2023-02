Análisis de la rendición cuentas 

Durante 3 horas escuché el notable discurso del 27 febrero llamado rendición de cuentas, muy esperanzador y bien estructurado.

El Presidente Abinader mencionó a todos los ministerios con datos que debemos verificar todos, con el tiempo. Discurso largo.

Quiero resaltar partes cómo un análisis empírico de la pieza oratoria.

Creo hemos avanzado, con realidades medibles, este Gobierno sí que está trabajando y se ven movimientos, sin despotricar contra antiguos gobiernos, pues todos ellos invirtieron en la infraestructura e institucionalidad nuestra y por eso crecimos y crecemos; todo está concatenado en favor del Estado, aunque unos presidentes eran menos transparentes que otros. Todos dejaron obras.

Dijo Abinader este 27: «Estoy optimista, crecemos, estamos mejor que otros» y eso se debe a gerencia.

Ahora bien, ¿a qué presidente se le puede pedir que acuda a un escenario donde el espectador es todo el país, a proclamar que estamos jodidos y que no hay esperanza? Su deber es darnos esperanzas.

Ponderar los logros y luces del pasado año, es justo y no se debe ser mezquino, pero en estos análisis, damos ideas de cosas que se pueden mejorar en corto plazo y muchos lo llaman críticas, porque no entienden que a un Pte. se le pueden dar ideas, que él las tome en cuenta, está en su libre albedrío, pero no me pueden coartar derecho a opinar, es con ideas, no con insultos y detractores pagados como se razona y eso debe protegerse, derecho a pensar.

Todo lo que se hace, se logra, con dinero, voluntad, préstamos, donaciones y un sector privado invirtiendo como socio, eso es normal, lo que no veo normal, es el paquetazo fiscal que se debe hacer y se pospone para no herir proyecto de reelección que ya no puede negar, está corriendo por su 2do mandato y tiene derecho a ello.

La Presión tributaria, debe subir, a pesar de que no se entiende por qué el contribuyente tiene que seguir siendo explotado por el sin empleo fijo, o por el que vive de subsidios, como si fuera su derecho el ser mantenido indefinidamente porque si el vago o el subsidiado tienen que buscar un trabajo sería una política de ajuste, recortándoles las solidarias y las mil ayudas y regalos q dispensan todos los Ptes como si fuera día de reyes, todos los días, si no ayudas, dicen, “careces de falta de solidaridad con otros” Acá hay una muy mala interpretación de lo que significa bajar el gasto público de subsidios.

En primer lugar, no es solo hacer que los vagos vayan a trabajar, algo que, en todo caso, sería un acto de justicia, también es decirle a quienes reciben subsidios sociales que no los van a recibir para siempre, que tienen que re empadronarse anual y que en caso de surgir algún trabajo acorde a sus habilidades tendrá dos opciones: a) tomar el trabajo, cobrar el sueldo y además el 50% del subsidio por 6 meses o b) si no toma el trabajo automáticamente deja de cobrar el subsidio. ESO ES CAMBIO.

No critico la ampliación del programa de protección social, Supérate, Solidaria, la Doble, Bono luz, Gas, etc., etc. para ampliar las acciones de acompañamiento de los hogares pobres en extrema pobreza. Eso tiene un costo gigante, se aplazarán otras inversiones, por lo que esas ayudas no serán, ni deben ser permanentes y cuándo un pueblo se acostumbra al “dao”, muy difícil lo suelta sin protestas masivas. Se aumentan ayudas y préstamos y así ganan en 2024, pero la gente quiere más…

Medidas por tomar y posibles soluciones:

1. Acciones de desarrollo barrial generadora de oportunidades a la juventud. Instando a instituciones municipales a mejorar infraestructuras barriales de prestación servicios comunitarios.

2. Poner en plena producción tierras baldías y subutilizadas recurriendo a todos los esquemas posibles de participación pública y privada- arrendamientos, asistencia técnica-financiera, revisando tratados comerciales, en especial RD-CAFTA a esta isla por excepción, ayudando a Normalizar relaciones comerciales con Haití a quienes suplimos 90% a costo, concibiéndolas dentro de una política bilateral de cooperación.

3. Eliminación de exenciones no amparadas en leyes y simplificar sistema tributario, incluyendo impuestos y reducción de tasas que formalizaría la economía, aumentarían contribuyentes y recaudaciones. Modificación de criterios en el manejo de las relaciones con Haití: Pasar de las descalificaciones, quejas, lamentaciones y confrontaciones a tomar iniciativa para la cooperación bilateral establecidas en protocolos internacionales, imprescindible para obtener la multilateral e internacional a fin de que Haití se institucionalice hasta superar la falta de oportunidades de trabajo que impulsa migración

4. Crear urgente Ministerio de Justicia: para asumir las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, «implican una carga» para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia y los abruman y desenfocan de sus funciones naturales.

Alabo posición de Abinader, dijo “nuestra principal preocupación en materia económica es la inflación, que tiene un efecto muy negativo sobre el presupuesto familiar, limita la capacidad de las empresas para generar empleos e impacta en los programas sociales que protegen a los más vulnerables. Es decir, que la inflación importada ha sido la principal causa del incremento en los precios domésticos. Vamos a hacer todo lo que este en nuestra mano para mitigar los efectos inflacionarios y proteger el bienestar de los dominicanos”.

Arengas destacadas:

Invertimos 240 millones diarios para los más vulnerables y estamos calificados por Std and Poors mejor, un BB

No tengo síndrome de Adam, de quien empezó Obras primero, sino quien las termina.

Somos el #1 del área como exportadores de tabacos, por mucho; damos subsidios a fertilizantes y a préstamos agrícolas.

Inespre ya se siente y estabiliza suministros y precios a todos, prueben jueves en súper y mercados, iniciamos el plan San Juan con modificaciones a cultivos tradicionales, además creamos comisión plural para defendernos con DRCAFTA, sobre arroz, pollo y frutas, no pueden desmotivar nuestros productores nacionales.

Agua y luz eléctrica, se intensificaron por medidas y proyectos nuevos en San Cristóbal, Gurabo, y Pto. Plata.

Proyecto Manzanillo dará luz un 15% más barato que energía producida por Punta Catalina a carbón, que es mucho decir.

Me causo risa, el nuevo índice de economistas jóvenes, «Pollo Index McDonald’s de que se tiene, mejor poder de compra que antes, eso debe probarse, ja ja. Lo que sentí es que demostró que quiere reelegirse porque en 4 anos más dejará un país diferente.

Ud. sea el jurado, yo apuesto al mejor, dentro de la pobre oferta que hay.

Johnsanchez44@hotmail.com

JPM