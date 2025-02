Amor y amistad: lealtad y gratitud (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Aquel que se dedique a recopilar y publicar cartas y otros textos entre los cuales se narren e interpreten romances, aventuras, encuentros, viajes, leyendas y festejos de enamorados, auxiliado por cupido, el Dios del amor, editará la enciclopedia más voluminosa del planeta, que jamás nadie podrá superar.

Ese autor tendrá que explicar la significación del encanto, del cuidado y la dulzura, las canciones y supersticiones del embrujo; sueño, magias y milagros de amor; entrega, sacrificio y engendro o hijos de los encariñados, y como sin ese querer no existieran rubios y morenas, largos y bajitas, ni gordos y flacas.

Un capítulo especial habrá que escribir sobre las rosas, el amor puro, auténtico y fiel; el amor platónico o cortejos idílicos sin exigencia alguna; el sufrimiento bajo la ternura, la psicoterapia y la sabiduría de ese amor que hacía cantar serenatas y poetizar versos paradisíacos.

Fuera de la diversión, la ternura íntima y la pasión loca de los celos, cuando se homenajea el amor y la amistad hay que reiterar la devoción y lealtad a la patria, a la familia, a los compañeros de estudios, trabajo y lucha, y a los pobres, desvalidos y desamparados.

En el Día del Amor y la Amistad -el 14 de febrero- los mensajes fluyen como las suaves brisas que acarician el alma, y que derrama flores reino manso de corazones dulces. Estos han llegado a mi correo: “Gracias por tu amistad”, “La amistad será siempre agua fresca para el alma, y el amor, alimento para el espíritu”, “Que amor y amistad perduren, que se renueven y que esplendan juntos con intenso y majestuoso fulgor”, y “La riqueza del ser humano no se mide en lo material, se mide por la cantidad y calidad de amigos. ¡Gracias por ser uno de ellos!

Mensajes

A sus casi 90 años, Raúl Cuevas Ramírez, un esforzado y legendario revolucionario de Barahona, despertó la musa y nos remitió este mensaje: “Hoy es día del amor y la amistad. Felicidades a los que le amaneció acurrucados y a los no que aprovechan el día para rectificar porque el amor alivia los dolores, aumenta la capacidad creativa, mejora la salud del corazón, reduce el estrés, protege de la demencia y otras cosas más. Recuerda la canción que dice «Amor, cuando sientas amor verás color rosa los colores, amor cuando sientas amor, pero no olvides que amor es: una palabra de 4 letras, que hace andar a uno en 4 pies».

Ya Mahatma Gandhi había vocalizado: “El amor es la mayor fuerza del mundo” y “lo que rige a la humanidad es la ley del amor”. Y ahora el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) se explaya: “La amistad no tiene precio, pero tiene valores. La amistad es un lazo bonito que no atrapa ni aprieta, pero embellece el alma de uno. No tiene precio, pero tiene valores: tiene afectos, tiene respeto, tiene confianza, tiene compañía, tiene sonrisa, tiene abrazos, tiene presencia, tiene corazón. La amistad no se compra, se conquista, se construye, se reconoce y, sobre todo, es bendecida por Dios”.

Ciertamente es así, porque la amistad encarna la predilección y la procreación, la confraternidad y la hermandad, la paciencia y la gratitud.

