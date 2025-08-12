Amnistía Internacional rechaza el nuevo Código Penal de la RD
Santo Domingo, 12 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) expresó este martes su rechazo al nuevo Código Penal dominicano, promulgado recientemente y que mantiene la penalización total del aborto, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
El presidente dominicano, Luis Abinader, promulgó el 3 de agosto el Código Penal tras ser aprobado por el Congreso Nacional (bicameral) tras años de debates, sin embargo, «los poderes legislativo y ejecutivo ignoraron buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que exigían un mejor Código», señaló AI en un comunicado.
Para Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de AI, al firmar el código el presidente dominicano «consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género».
«La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas», apuntó en un comunicado.
La República Dominicana es uno de los países con las cifras más altas de mortalidad materna en la región, y se estima que al menos el 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros, recordó el comunicado, que subrayó que organizaciones locales de derechos humanos denunciaron que, además, esta ley penal tiene otras falencias que agudizan la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.
Entre ellas, AI citó la prescripción de la acción penal relativa a la violencia sexual contra mujeres adultas, una regresiva tipificación de la violencia sexual en el contexto de pareja, que no cumple con estándares internacionales, la tolerancia al castigo físico contra niñas y niños y la omisión de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
«No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres», añadió, por su lado, Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.
En su comunicado, la entidad urgió a las autoridades y al Congreso Nacional a enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ «sean ejes centrales de la legislación penal».EFE
si no le gusta que se tiren del puente
Eso se llama ingerencia, gustele o no le guste, nuestro pais es soberano, y ningun organismo internacional debe meterse en las desicones de nuestro pais,.Estamos contra el aborto porque eso es matar a inocentes que no pueden defenderse.dejenlos nacer sin matarlos en el vientre de sus madres, pues ellos al igual que ustedes tienen derecho a la vida.
«La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas» Ahh y nada sobre la inocente criatura! HIJOS DE PU TA!
Esta gente sé pueden para la misms mier.da. Ni ellos ni esos vagos Comunistas van a decidir lo que vamos hacer aquí. 25 años secuestrando él código penal por causa dé unos malditos vagos en su mayoría envejecientes qué no pueden tener hijos igual qué lesbianas y gays dé la Comunidad lgtbq. Esa gente por su estilo dé vida ni son afectados por lo del aborto en él código, sólo quieren joder. Qué sé jodan en él infierno
La tal amnistía internacional esa que se meta en sus asuntos, y no se meta en asunto de la República Dominicana, ese nuevo código penal es dominicanos y para los dominicanos, ustedes no son nadie para venir a decirle a este país lo que tiene que hacer, que hace mucho tiempo que ese código debió estar en ejecución, pero por la maldita USAID esa no se había aprobado, pero gracias al señor TRUMP por desbaratar ese nido de ladrones.
Vallance a la M , amnistía internacional, metiéndoce en lo que no le importa ustedes pagan los compromisos económicos de República Dominicana..vagos entremetios
A est porqueria de ONG le ha dado para joder con la Rep. Dominicana .
Hagan ustedes un pais y hagan el codigo que ustedes le de la gana .indeseable, dejen de meter cuchara y su narices en paises soberano. Por que no le dicen eso a trump?
Buenos chupa medias .
Respeto las opiniones de esas señoras ¿Pero que habría pasado si sus madres habian abortado cuando estaban ambarazadas de ellas?. ¿Por qué no piden castigos severos para esos hombres que violan mujeres o niñas para que se acabe eso? Ah si, lo que pasa es que si la violan y no queda embarazada a estas señoras les importa un bledo eso porque no pueden decir nada sobre el aborto.
Si no le gusta este codigo que Forman in pais y hagan su propio codigo buenos asarosos y dejen a Rep. Dominicana en paz pila de pelafustanes, intrusos.
LGBTQI+ Rights Are Human RIghts. HER BODY HER CHOICE.
Desde aquí oímos los alaridos desconcertantes, desgarrantes y lastimeros que salen de las entrañas de tu madre, maldiciendo, aborreciendo, lamentando, odiando y llorando sin nada que la consuele, el maldíto día que te parió.
Nunca se imaginó que esos nueve meses que te tuvo en su vientre, concebida con amor con un varón (no con otra hembra), sería el tiempo más desperdiciado y aborrecido de su vida, trayendo al mundo un ser totalmente inútil e improductivo, totalmente nocivo y dañino para la especie humana.
Troglodita degenerado.
Porque no se van a joder a Israel y a USA? partía de charlatanes viviendo del cuento de los impuestos del propio pueblo al que maltratan y critican igualito que los cuponeros que siempre critican al gobierno pero viven del mismo gobierno
HACE TIEMPO QUE LO DIJE, LOS NOMBRES NO PAREN, DEJEN QUE LAS MUJERES DECIDAN LO QUE TIENEN QUE HACER CON SU CUERPO. SI QUIEREN UN CODITO JUSTO Y DEMOCRATICO, SOMETAN A UN REFERENDUM ENTRE LAS MUJERES SI ELLAS ESTAN DE ACUERDO CON EL ABORTO O NO. ES VERDAD QUE LA ESCLAVITUD NO PAGADA TERMINO, PERO NO PODEMOS SEGUIR SIENDO ESCLAVOS PAGADOS.
Que se vayan a joder a tu miserable país Haití.
Dejen a República Dominicana en paz.
Somos soberanos y seguiremos siéndolo contra la mierda de injerencistas sean quienes sean.
EL ABORTO ES ASESINATO. ESTUPIDA MAL PARIDA. SUERTE PARA TI, DESCARADA, QUE TU MADRE NO TE ABORTÓ.
Porqué no se van a meterse con ustedes los tribales haitianos que lo único que producen es gentes y peor aún salvajes al estilo de como vivían en su natal África
Si no le gusta a Amnistía Internacional, significa que es el correcto. Los dominicanos tenemos claro, que son enemigos de este país.
Y asta cuando es k está organización va estar opinando de RD
El problema es que lo que exigen para la comunidad LGBT no son derechos, son privilegios, vayan a los paises musulmanes donde a toda esa gente la ejecutan en publico, aqui viven muy bien y se les respeta, los que viven irrespetando a todo el mundo son ellos, ni el himno nacional lo quieren respetar.
Y QUIENES COÑO SE CREEN ESAS ORGANIZACIONES!!! EN MANDAR A LA REPUBLICA DOMINICANA COMO SI FUERAN ELLOS!!! LOS QUE TIENEN DERECHOS!!! EN NUESTRA SOBERANIA SI CREEN QUE TIENEN TANTO DERECHOS ESOS MAMAGUEVAZOS QUE VAYAN A VIISTAR EL PRESIDENTE CARA A CARA!!! HIJOS DE LAS SOPLA ÑEMAS!