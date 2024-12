Ameno reencuentro con Manuel Jiménez

Manuel Jiménez, político y compositor

POR ANGELITA BAEZ GARCIA

Así empezó todo: Regresé a República Dominicana luego de unos meses de la inauguración del monumento a la Biblia, una construcción regia que junto Al remozamiento de la Ermita del Rosario cerró con broche de oro la parte cultural de la gestión valiosa y significativa de Manuel Jiménez, Alcalde municipal de Santo Domingo Este en el período 2020/2024.

Recorrimos algunas calles después de haber cruzado el puente Juan Pablo Duarte, donde pudimos apreciar las canteras repletas de flores y ramas verdes que adornaban el verano nuestro. Evoqué nuestra poetiza Salomé Ureña de Henríquez, (reina del parnaso dominicano), quien exclamó más de una vez que en Quisqueya tenemos una sola estación: la Primavera!

Es que, en nuestro país, ¡un jardín puede estar radiante todo el año! Un buen chirrido de agua a tiempo y con la lluvia que Dios nos manda del cielo, nuestra floresta siempre estará en su esplendor.

Así lo concibió Manuel Jiménez, y puso a brillar las grandes avenidas por las noches y durante el día el rosado tenue o rojo brillante de las trinitarias y las rosas del Perú que hermosean todo el entorno de Santo Domingo Este y hacen más agradable el tránsito a cualquier lugar.

Me propuse visitar a Manuel, no ya en su despacho del palacio que es la Alcaldía de Santo Domingo Este, sino en donde está su Centro de Operaciones, la sede de La Buena Radio, una emisora que dirige.

Fui recibida por uno de sus empleados e invitada a esperar unos momentitos, pues el Director General estaba terminando una conversación telefónica.

Revisé el entorno con mucho disimulo y me fui integrando con la aureola de paz y contentamiento que me envuelve cuando voy a entrevistarme con un personaje de su categoría… Un hombre al que he visto desenvolverse con altura y equidad, evaluando con madurez lo que tiene frente y tomar decisiones a tiempo y con el acierto que poseen los que están dotados de una conciencia y una voluntad de honor.

¡Si! ¡a tiempo! Cómo puedo olvidar aquel día en que siendo el honorable Alcalde de la Ciudad de Santo Domingo Este me recibió en su despacho, sacando unos minutos de su apretada agenda para recibir nuestra solicitud de que se levantara en el territorio de Santo Domingo Este un monumento a la Biblia?

Como olvidar su gentileza y cortesía al escuchar y revisar el diseño del Monumento que le presentamos y considerar tal posibilidad asintiendo con una sonrisa y al ponerse de pie, expresó: “¡Vamos a construir ese monumento y sin pedir donaciones a nadie, vamos a construir esta obra! ¡La Nación Dominicana, merece esta obra! ¡Es cierto! ¡Somos la Cuna de la Evangelización para América Latina!”

Realmente. No puedo ver a Manuel sin recordar la alegría que inundó mi corazón y el de mi distinguida compatriota Sandra Castillo, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

Entonces se abre la puerta del Despacho del Director de Buena Radio y me saludó cordialmente y alegre expresó: “Hola doña Angelita, cómo se siente?”

Sentí el gozo más profundo de ver a Manuel Jiménez, el constructor de nuestra mayor felicidad (anteponiendo el privilegio de ser madre de Coralia y Elías).

Conversación

Pasé a su Despacho e inmediatamente le expresé mi admiración al ver la enorme cantidad de reconocimientos que ocupan totalmente las paredes de su oficina y el salón de reuniones.

“Manuel” –le dije- “sé que tienes un espacio en el corazón del pueblo dominicano, he escuchado algunas de tus canciones a la madre, al maestro, a los héroes de la Patria, a nivel internacional tienes una gran proyección. Muy pocos cantautores y cantantes pueden igualar tu carrera portentosa. Tienes la admiración de muchos artistas e intérpretes que te siguen, te proyectan con el éxito que alcanzan en sus producciones.

“Bueno, si quieres saber de mí –contestó Manuel- te concedo la entrevista o las que sean necesarias. Escribir canciones y cantar es mi trabajo”

“Aunque todo lo que he realizado en mi vida, no corresponde a la música, me encanta viajar, creo que estoy entre los dominicanos que más diferentes puntos del mundo ha tocado, ¡he recorrido buena parte del planeta!”

“Dónde nací? En la provincia de María Trinidad Sánchez, en un poblado bien pequeñito, pero ya hace algún tiempo de eso”

“Mi primera escuela y mi maestra son inolvidables. Compuse una canción por eso, porque influyeron mucho en mi desarrollo formativo y educacional. A veces, sin proponérselo, un maestro construye al servidor del futuro, al ciudadano consciente de sus derechos y, sobre todo, de sus deberes. Cada momento en la escuela debe ser un tiempo sagrado. En el hogar aprendemos amar la luz que te guía a Dios, en la escuela la sabiduría que te impulsa a la superación para usarla y compartirla. Así cuando alcanzas el conocimiento y desarrollas tus dones, los disfrutas compartiéndolos”.

“Fui a la universidad y me gradué en la Carrera del Derecho y realicé una Maestría en Administración Pública, pero mi trabajo es la música y cuando termino de componer una canción, la acompaño de su historia. Muchas de mis canciones trascienden las fronteras de la República Dominicana y han sido traducidas a diferentes idiomas.”.

Compositor

Muchas veces me pregunto: ¿Cómo puede Manuel enfocarse en el tema de una canción y componerla en forma tan exquisita?

Cuando se trata de un tema social, se convierte en un defensor solidario y hasta cómplice con las luchas del pueblo… Si el tema es sobre la grandeza, espiritual y el valor de los hombres, sobre su patriotismo, se encarna en ellos y resalta su sacrificio convirtiendo el poema en un juramento. Pero cuando abraza el tema del amor: “Eros” se expresa en tantas formas inimaginables de ternura.

Un esplendoroso derroche de versos con una creatividad profunda e infinita.

Manuel tiene una producción enorme de canciones, también es autor del himno de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); también del himno del Colegio Médico Dominicano, del himno de la Asociación de Profesores Dominicanos y de la Universidad Abierta para Adultos. Finalmente, me atrevo a solo mencionar “Derroche”, que ha recorrido el mundo entero, traducido e interpretado por cantantes muy famosos y al que cada artista le pone su sabor.

Derroche es como su carta de presentación como compositor.

Compuso también el himno con el título Trinitaria, que es el nombre que le gustaría a Manuel que se designara la gran ciudad que es Santo Domingo Este, para lo cual presentó al Congreso Nacional un proyecto cuando fue Diputado (tres periodos). Solicitó se designara con este nombre y aún se espera que sea aprobado algún día. Por el período de sus cuatro años como Alcalde, se escuchó en todos los actos oficiales luego del himno nacional, el de Trinitaria.

Termina mi encuentro con Manuel con estas palabras: “Si , me satisface mucho saber que mis composiciones han sido traducidas a diferentes idiomas e interpretadas por reconocidos cantantes. Pero lo que me hace disfrutar más plenamente, es cuando agarro mi guitarra y las canto yo mismo”.

