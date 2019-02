Amarante dice decisión tome Danilo va recomponer panorama político

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, afirmó que la decisión que tome el presidente Danilo Medina va a recomponer el panorama político nacional.

Sostuvo que las fuerzas que se congregan alrededor del mandatario son mayoría en el PLD, tras recordar que el jefe de Estado, en agosto del año pasado, dijo que él se iba a referir en marzo del presente año al tema electoral dentro del partido morado.

¨En un país como este, de una fuerte tradición presidencialista y caudillista, esas palabras han tenido un impacto en todos los que aspiramos a la Presidencia de la República. Esa parte mayoritaria ha dicho vamos a esperar lo que el presidente elija¨, expresó.

Dijo que están en el centro de un expresidente que quiere volver después de haber gobernado 12 años y de un presidente que no ha definido cuál va a ser su rol de cara a las primarias de octubre.

Manifestó que es extemporáneo medir el impacto de los precandidatos cuando son aspirantes que se mueven en la franja del presidente Medina. ¨Mientras no haya una decisión no podrás predecir, ni tener una idea aproximada de qué puede pasar con las primarias como con las elecciones del próximo año. Hay que esperar, yo no me desespero¨, dijo.

Considera además, que dentro del PLD, en el tema de la candidatura presidencial hacia el año 2020, hay oportunidad para una renovación porque es el camino más seguro y certero hacia el triunfo electoral.

Reiteró que es propicia la coyuntura para impulsar una renovación, que le ha dado resultados al PLD, y que ejemplo de eso fue que en el año 2011 Danilo Medina ganó las elecciones e incluso volvieron a reelegirlo.

Entrevistado en el programa El Tribunal de la Tarde, aseguró que tal renovación cree que la encarnará él en las filas del PLD y en la propia sociedad.

