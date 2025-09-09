Alientan a haitianos en EEUU regresar voluntariamente a casa

Haitianos en EEUU.

Puerto Príncipe, 9 sep (Prensa Latina) El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) invitó hoy a los ciudadanos haitianos beneficiados con el programa humanitario de la administración de Joe Biden a abandonar voluntariamente ese país norteño.

Las personas fueron sorprendidas con un mensaje que les llegó a sus teléfonos móviles, el cual les ofrecía un boleto de avión gratis, un estipendio de mil dólares estadounidenses por cada miembro de la familia y la cancelación de las multas civiles incurridas.

El texto les sugería utilizar la aplicación móvil CBP Home para organizar su partida a su tierra natal.

Según DHS -citado por el sitio digital Noticias Kominotek- esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir el número de personas en situación irregular en el territorio norteamericano.

La jefa del DHS, Kristi Noem advirtió que aquellos que rechacen esta opción voluntaria enfrentarán duras sanciones, que van desde multas y arrestos hasta deportación forzada y una prohibición permanente de ingresar a Estados Unidos.

