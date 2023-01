Alianzas, visitas de Hipólito y fideicomisos: puñaladas a la reelección (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Como mis lectores recordarán, el 23 de diciembre del año pasado (apenas hace 15 días), publiqué un artículo titulado. “Una alianza y juntiña con el PLD, nos hundiría para siempre”. Me motivó escribir aquel texto, los rumores, respecto a que se estaba buscando una alianza electoral con Danilo Medina y su PLD, por gestión de Hipólito Mejía.

https://almomento.net/una-alia nza-y-juntina-con-el-pld-nos- hundiria-para-siempre/

Los párrafos finales de aquel artículo los transcribo a continuación:

2 – Esta anunciada alianza ha caído muy mal entre el pueblo que se juzgó hasta la vida saliendo a votar en pandemia para sacar al PLD corrupto del poder. El que ahora se nos quiera vender la idea de una alianza electoral con aquellos corruptos es un despropósito y una solemne vagabundería, algo macabro, de lo cual los hombres y mujeres con principios, vergüenza y dignidad del PRM y de otros partidos, jamás apoyaremos.

3 – Esa alianza, de darse, implica un círculo vicioso, que estancaría el país en una repetición de lo mismo. Hoy la justicia no actúa contra Leonel, por deuda de la susodicha alianza electoral. En el mañana, tampoco se actuará contra Danilo y su gente por las mismas razones, y eso no es lo que quiere ni amerita el país. La dignidad nacional quiere a los ladrones presos y la devolución de lo robado, y se da el caso, que estas alianzas impiden esas justas aspiraciones del pueblo dominicano.

4 – Entiendo que muchos de los funcionarios y empleados actuales que solo piensan en sus intereses particulares, en aras de quedarse en poder y conservar sus puestos, simpatizan con la alianza aludida. Desgraciadamente ellos son miles, tal vez hasta medio millón. Precisamente esa indiferencia hacia los asuntos de la patria, de no cambiar esa actitud, no saldremos de la ruina moral, social y política en que se encuentra nuestra República Dominicana.

5 – En esto quiero ir más lejos. Una alianza con corruptos implica que también somos corruptos, y me niego a creer y aceptar que el PRM es un partido de corruptos. Lo será una parte minoritaria, pero la mayoría es gente decente y con principios y que le afrenta las indignidades. En este orden de ideas, no veo a Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, Ramon Emilio Concepción, y otros altos dirigentes de esa categoría apoyando una alianza del PRM con el PLD.

6 – Visto este punto, esa alianza causaría una división del PRM que sería fatal, y que solo beneficiaría al corrupto de Leonel y a su fuerza malsana, o daría pie y fuerza a otra opción electoral en gestión, que con otro proyecto político diferente terminaría por ganar el próximo torneo electoral del 2024.

7 – Ante esta macabra propuesta de alianza, propongo que sean expulsados los dirigentes del partido, que pretendan dicha alianza. No solamente porque es una traición a los principios políticos, morales y éticos, que le dieron origen a nuestro PRM, sino también, porque ello implicaría dar continuidad al círculo vicioso de lo mismo. También, semejante alianza – vaticino – ocasionará un cisma en el PRM, no solamente por el rechazo de importantes dirigentes del partido a dicha alianza, sino también, porque aquel pueblo de Marcha Verde, de la Plaza de la Bandera, de la Coalición Democrática de Partidos, y de aquella masa silente que votó por el PRM para sacar al PLD del poder, en esta ocasión, de darse una alianza entre el PRM- PLD, jamás votarían por nosotros. Y sin esos millones de votos, jamás ganaríamos para permanecer en el poder. Entonces, entiéndase de una vez y por todas, que una alianza y juntiña con el PLD, nos hundiría para siempre. (Fin de la cita).

A modo de resumen

8 – Pues bien…, haciendo caso omiso a mis advertencias, 11 días después (el 4 de enero de 2023), la mayoría de los periódicos de nuestro país informaron, que Hipólito fue a darle el tradicional saludo de año nuevo a su amigo del alma Danilo Medina, de quien el famoso y poderoso “llegó papá” ha confesado, “que le debe lealtad y gratitud”.

9 – A tres días de aquella visita, ya se puede ver el daño inmenso que la misma les ha hecho a las pretensiones del PRM de permanecer en el poder ya sea reeligiendo al presidente Luis Abinader o votando por otro candidato. Por esta visita y la aludida alianza en gestión, la gente ha explotado en las redes exponiendo su indignación.

10 – El otro punto que está poniendo en grave peligro la permanencia del PRM en el poder, ya sea vía la reelección o con otro candidato, es el asunto de los fideicomisos. Con ellos se busca entregarle a la codiciosa oligarquía dominicana los patrimonios del pueblo que aún quedan fuera de sus manos; por ejemplo, la carboeléctrica Punta Catalina, Bahía de las Águilas y otros patrimonios millonarios a cambio de nada para el pueblo. Es que esos contratos se rigen por la ley del embudo, tal como sucede con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

A modo de conclusión

A – Con lo expuesto en el artículo transcrito, adjunto a la reacción del pueblo respecto a la visita de Hipólito a Medina y a las sonadas alianzas con ese corrupto y su partido, queda demostrado cual sería la suerte del PRM de no rectificar a tiempo el rumbo que hasta ahora lleva.

B – En este contexto podemos afirmar, que las visitas de Hipólito a los corruptos del PLD y sus pretendidas alianzas con ellos, más los fideicomisos, son puñaladas a la reelección y a la permanencia del PRM en el poder; dado que el pueblo al verse tan burlado e ultrajado en su dignidad, votará por otras opciones de poder. Ante esta situación, sugiero al presidente Luis Abinader hacer las rectificaciones de lugar para revertirla, pues de seguir así, indefectiblemente perderemos el poder.

C – Si Lula Da Silva, Andrés López Obrador, Nayib Bukele, Xiomara Castro y otros, eliminaron de un plumazo el régimen de los fideicomisos, al entender que son un engaño al pueblo. Con este precedente, no veo la razón por la cual nuestro presidente Luis Abinader no pueda hacer lo mismo que aquellos presidentes, para así ponerse del lado de quienes lo eligieron para que sea su gobernante.

D – Entiendo que muchos de los que actualmente están trabajando aprueban los fideicomisos y las señaladas alianzas; lo hacen por temor a represalias a lo contrario, o por la falsa creencia que con esta alianza el PRM permanecerá en el poder y así asegurar sus trabajos. Nada mas falso. Desgraciadamente, esta falsa creencia y los temores, puede llevarnos en el 2024 al muro de las lamentaciones a llorar como niños lo que no supimos defender como hombres.

El que tenga oídos, que oiga…