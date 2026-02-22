Alianza País en su 15 aniversario reafirma compromiso con la RD

Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, encabezó los actos conmemorativos.

SANTO DOMINGO.- El Partido Alianza País resaltó que al cumplirse su 15 aniversario de fundación, reafirma su compromiso de continuar luchando por la justicia social, igualdad y transparencia como pilares fundamentales para la construcción de una política ética al servicio del bienestar colectivo.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad política que lidera Guillermo Moreno, expresa que esa organización arriba a su 15 aniversario , consolidándose como un aporte significativo a la historia democrática y política de la República Dominicana.

Destaca el Comité del Distrito Nacional de Alianza País que esta organización fue fundada el 20 de febrero del 2011, y que desde su primer día ha trabajado de manera constante para promover la democracia participativa, la honestidad y la transparencia en la vida nacional.

» A lo largo de estos años, el partido ha participado en diversas elecciones presidenciales, congresionales y municipales, obteniendo importantes cargos electivos, entre ellos, diputaciones nacionales y representaciones municipales», sostiene .

Recalcó que desde su nacimiento ha acompañado al pueblo dominicano en su lucha contra la corrupción y la impunidad, como lo hizo durante la Marcha Verde, con el firme propósito de contribuir a la refundación de la nación inspirada en los principios y valores del padre de la patria, Juan Pablo Duarte.

