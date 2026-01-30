Alexis Mármol y la expansión de su proyecto dental (OPINION)

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

Muchas veces se escucha la frase- “cuando se quiere se puede”-, y su resonancia es aún más potente cuando se traduce en acciones concretas, esto tiene sus raíces en el emprendimiento, un camino que no es color de rosas, sino una travesía marcada por la perseverancia y la fe inquebrantable en la visión que rompe barreras hasta llegar a la materialización de un sueño que nace pequeño, pero con una visión personal que posee el potencial para transformar y convertir los objetivos en realidades.

La clave reside en la mentalidad, en esa capacidad de ver más allá de las limitaciones inmediatas y de creer que, con positividad y esfuerzo, cualquier meta es alcanzable y cualquier objetivo puede ser conquistado y un ejemplo digno de poner en práctica es la historia de PLAMED, testimonio vivo de esta filosofía, un faro que ilumina el camino para todos aquellos que dudaron de la capacidad de su fundador, Alexis Mármol para emprender.

Empezar desde cero no es un impedimento insalvable; es el punto de partida que nos moldea, por eso, lo que hoy es un referente a imitar, comenzó con una visión clara, sencillamente, ofrecer salud dental de calidad a quienes más lo necesitaban, bajo la puesta en servicio y la grandeza de un proyecto no medido por su capital inicial económico, sino por la magnitud de su propósito.

La realidad de esta iniciativa nos deja claro de que cuando se piensa en grande, cada obstáculo se convierte en una lección, y cada logro, en un peldaño más hacia la consolidación del sueño, dejando el legado de mantener una actitud positiva, ignorando los posibles problemas futuros y enfrentándolos con la sublime certeza de que existe una solución, una mentalidad que es el motor silencioso detrás de la expansión de una red de servicios que hoy abraza a toda la nación.

La trayectoria profesional del doctor Alexis Mármol, cirujano odontólogo oriundo de la ciudad de Bonao, es el reflejo de esta determinación, ya que en su calidad de fundador del centro odontológico Dental PLAMED ha logrado transformar un consultorio local en una estructura de salud de alcance nacional, mediante un enfoque centrado en pensar en grande, entendiendo que la odontología no solo es una rama de la medicina, sino un vehículo para el bienestar social.

Esta institución de salud dental se perfila como un modelo de gestión eficiente, donde la calidad del servicio y la calidez humana caminan de la mano, en razón de que durante años este centro ha estado ofreciendo servicios dentales a un alto porcentaje de los afiliados al seguro de la ADP (Asociación Dominicana de Profesores).

“El valor humano trasciende el capital» (MB), en tiempos donde el interés económico prevalece sobre la candidez humana, se hacen indispensables aliados profesionales del temple y desinterés del doctor Mármol, cuya calidad y ética lo posicionan como un pilar fundamental para el sector educativo dominicano; un estratega cuyas ideas han marcado un legado indeleble en la historia de la salud, entregando valiosos aportes a los sectores más necesitados sin perder su norte altruista.

Su relación de confianza ha permitido, a través del doctor Mármol, que miles de maestros, personal administrativo y sus familiares directos accedan a planes de salud bucal especializados, garantizando que quienes dedican su vida a la enseñanza también cuenten con el respaldo de una atención profesional y digna en todo el territorio nacional.

“Cuando se trabaja con visión no se definen fronteras” (MB). La expansión de este profesional trasciende Monseñor Nouel, pues en un promedio de veintiséis provincias, PLAMED opera mediante acuerdos de franquicia para facilitar servicios dentales a nivel macro, democratizando el acceso a la salud avanzada para el magisterio y sus parientes sin barreras geográficas, una evidencia de crecimiento masivo que cristaliza un liderazgo positivo y metas ambiciosas ejecutadas con disciplina y transparencia inquebrantables.

La responsabilidad social ha sido otro de los pilares en la carrera del doctor Mármol. Entre los años 2012 y 2013, su centro colaboró estrechamente con la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) e implementó planes dentales en favor de los residentes de las comunidades que bordean el entorno minero, entre las que se destacan las poblaciones de Los Martínez, El Copey y La Raíz, entre otras, quienes recibieron atención odontológica de primera línea, evidenciando el compromiso de dicho profesional por llevar soluciones de salud a los sectores más vulnerables y apartados de la geografía dominicana.

A pesar de su éxito empresarial, Alexis Mármol nunca ha perdido su esencia comunitaria, codeándose con diversos sectores de la sociedad de Bonao para identificar y mitigar problemáticas locales; sin embargo, es en el ámbito deportivo donde su inversión de recursos ha dejado una huella imborrable, visto que ha centrado gran parte de su filantropía en el fomento de diversas disciplinas deportivas, bajo la convicción de que el deporte es el antídoto más eficaz contra la exclusión social y los vicios, promoviendo así la sostenibilidad y el orden en municipios, distritos y parajes de Monseñor Nouel.

Este apoyo incondicional a la juventud deportista le ha valido el reconocimiento de su pueblo, por ejemplo, en diciembre de 2025, la Asociación de Cronistas Deportivos de Monseñor Nouel lo declaró oficialmente como el “Padre del Deporte”. Su inversión constante en útiles deportivos, uniformes y patrocinio de torneos ha revitalizado los entornos acuíferos y deportivos de la provincia, poniendo en alto el nombre de Bonao, Piedra Blanca y Maimón, como una cuna de atletas sanos y con futuro.

El impacto social del doctor Mármol ha sido tan profundo que, al cierre del año 2025, fue distinguido como la “Persona del Año”; y este galardón no solo celebra su éxito como director de Dental PLAMED, sino su capacidad para utilizar su empresa como un motor de desarrollo que reduce el desempleo y fomenta la estabilidad económica en sus zonas de influencia, en razón de que su figura representa el equilibrio entre el éxito profesional y el deber ciudadano de devolver a la sociedad parte de los frutos obtenidos.

Recientemente, esta visión humanista se materializó una vez más con la inauguración de un módulo odontológico donado por PLAMED a la escuela Pedro Antonio Bobea, iniciativa que, sin dudas, busca ofrecer atención gratuita a los estudiantes, asegurando que la salud bucal no sea un obstáculo para su aprendizaje, lo que constituye una muestra fehaciente de que, para Alexis Mármol, la ambición personal nunca ha estado por encima del deber de ser transparente y solidario con su entorno.

La historia de Alexis Mármol y la expansión de su proyecto Dental PLAMED demuestran que, cuando un fundador mantiene una actitud positiva y objetivos claros, el éxito trasciende lo económico para convertirse en un legado social, porque no solo son servicios dentales; es el resultado de un hombre que decidió creer en su capacidad para transformar la salud de un país, empezando desde su querido Bonao hacia cada rincón de la República Dominicana.

Finalizo este recorrido destacando lo siguiente: El Doctor Alexis Mármol encarna el ideal del emprendedor que piensa en grande y actúa con humildad. Su vida profesional es una invitación a las nuevas generaciones para que entiendan que el trabajo arduo y la inversión en la comunidad son las únicas vías para alcanzar una satisfacción real, ya que con PLAMED como estandarte sigue demostrando que aprender de las necesidades del pueblo y servirle con excelencia es la clave que, en efecto, abre todas las puertas.

jpm-am