Alex Colomé y Carlos Martínez resaltan armonía en el Escogido

Alexander Colomé

BOCA CHICA.- Alex Colomé y Carlos Martínez acumulan 20 años de trayectoria en las Grandes Ligas y han estado en equipos campeones de la Lidom. Ambos expresaron satisfacción con los planes de los Leones del Escogido para levantar la corona 2023-24 de la Lidom.

“Se está haciendo lo recomendable. En mis temporadas pasadas con el equipo hubo mucha armonía y veo a los muchachos muy animados. Bonetti (José Miguel) y el staff de Operaciones han estado preparando un tremendo equipo” dijo Colomé, quien fue miembro de los conjuntos campeones del Escogido en los torneos 2011-12 y 2015-16.

Colomé, quien de por vida en el circuito criollo tiene 2.52 de efectividad, 1.26 de WHIP y 55 ponches en 64.1 episodios, declaró que se está acondicionando para hacer un buen trabajo y contribuir al equipo en lo necesario.

“Mi brazo siempre ha estado bien. Aquí siempre tiro en el séptimo o en el octavo inning, pero estoy listo para lo que sea que se necesite. Siempre voy a dar lo mejor por el equipo”, comentó el derecho que se integró este miércoles a las prácticas del equipo en la academia de los Yankees de Nueva York.

De su lado, Martínez agradeció el trato que ha estado recibiendo en el club desde que se unió el pasado martes a la concentración escarlata. El oriundo de Puerto Plata resaltó la comunicación que existe dentro de la organización.

“Una de las razones por las cuales firmé con el Escogido es porque me gusta el ambiente que hay aquí”, comentó el derecho, que el año pasado quedó como el líder de ponches (52) y de aperturas (10) vistiendo el uniforme de las Águilas Cibaeñas.

El “Tsunami”, cuyo porcentaje vitalicio de carreras limpias en la Lidom es de 3.13, incluyendo 79 ponches en 72.0 episodios y 1.25 de WHIP, explicó que su brazo está en óptimas condiciones y que su meta es ayudar a los Leones lo más que pueda, si Dios le da la bendición de estar saludable.

“Yo sé que voy a meter mano full y hasta que no vea un avión del Escogido volando hacia Miami (Serie del Caribe) no me bajo del montículo”, agregó.

