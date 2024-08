Alerta máxima a nuestro gobierno

El autor es abogado y politólogo. Reside en Santo Domingo

POR JUAN JOSE ENCARNACION

Los apagones tienen más chivo que una guinea tuerta al expresidente Hipólito Mejía y al pueblo dominicano. Durante el primer período de gobierno del presidente Luis Abinader, los apagones en el servicio eléctrico, fueron eliminados por completo. Ese tema no era noticia, nadie hablaba de inversores ni plantas eléctricas de emergencias en el país.

Los niveles de potencia y de energía eléctrica brindados a la ciudadanía fueron los mayores registrados en la historia del sistema eléctrico dominicano.

El Informe Anual de Operaciones y Transacciones Económicas del año 2023, presentado por el Organismo Coordinador establece que: “La energía abastecida neta en el 2023 fue de 21,700.65 GWh, la que representa un incremento de 7.77% sobre 20,135.68 GWh abastecidos en el año 2022. La energía bruta generada fue de 23,912.55 GWh, representando un incremento de 7.99% con respecto a los 22,143.59 GWh generados en 2022”.

Si estos abastecimientos de energía los comparamos con los brindados por el gobierno de Danilo Medina durante el año de 2019, que fue el último de un período completo, pues en el año 2020 gobernó hasta el mes de agosto, de acuerdo con el mismo Organismo Coordinador, la energía abastecida neta fue de 17,411.50 GWh en el año 2019.

Esto demuestra que el año pasado el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) suministro un 24.63% más energía neta que en el año 2019. En otras palabras, Abinader suministró un 25% más de energía que Danilo, algo sin precedentes.

Ahí está el ejemplo del gran crecimiento económico de nuestro país, economía manejada por un equipo económico del gobierno de Abinader todos Estrellas. La capacidad instalada bruta de generación en el SENI al 31 de diciembre de 2023, alcanza un total de 5,675.12 MW.

Nuestra república ha dado un salto histórico en su categoría social, económica, crecimiento humano, empleo, inversión extranjera, nacional y fortaleza de la democracia, eso se tradujo en parte de la gran votación electoral, lograda por el PRM.

Caída

De buenas a primeras, y una vez ganadas las elecciones presidenciales, las empresas Distribuidoras de Electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional han caído en fatiga mecánica. Las empresas distribuidoras de electricidad, que están cobrando unos RD$10,000.00 millones de pesos al mes, hay que privatizarlas, no sirven, no funcionan, sus funcionarios son políticos, llegando a expresar quien dirige el sector eléctrico o quien maneja las empresas distribuidoras de electricidad, el señor Celso Marranzini, que «serán meses de largos apagones y quienes más protestan son los que menos pagan”.

¿Qué ha pasado con las empresas distribuidoras de electricidad?

Veamos:

1. Al inicio de la capitalización, las empresas distribuidoras de electricidad, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, compraban el 100% de la energía producida por los generadores.

2. Conforme fue pasando el tiempo, los generadores le ofertaron precios de energía y potencia más reducidos que los que les vendían a las empresas distribuidoras.

3. Los grandes clientes o usuarios no regulados, contrataron y siguen contratando, con las generadoras a precios menores que los que les venden las generadoras a las distribuidoras.

4. Como resultado de esa práctica desleal, las empresas distribuidoras han perdido a los mejores clientes, quedando con los de bajos consumos. Para poner de ejemplo, en el año 2023, los retiros de energía de las empresas distribuidoras (DISCO) fueron de 18,331.17 GWh y equivalen al 84.47% del total de las inyecciones. Los retiros de las empresas generadoras y de los UNR fueron de 2,997.80 GWh y equivalen al 13.81% del total de las inyecciones.

5. Esto significa, que un 14% de la energía producida por los generadores está siendo negociada a precios más bajos, que el 85% que dichos generadores les venden a las empresas distribuidoras de electricidad.

De mantenerse esa política de trabajo, obviamente se estará estrangulando a las empresas distribuidoras de electricidad, que tienen que hacerle frente a una inmensidad de barrios carenciados y a toda la población en sentido general.

¿Qué medidas se deben tomar para resguardar las empresas distribuidoras de electricidad?.

Veamos:

1. Obligar que los Grandes Usuarios, o Usuarios No Regulados, compren energía y potencia en el mercado spot. Hasta ahora las únicas empresas que compran el 20% de su energía en el mercado spot son las distribuidoras de electricidad.

2. Por economía de escala, el generador no puede vender a un precio menor al que les vende a las empresas distribuidoras, que les compran el 85% de todo lo que producen.

3. Cobrarles a los Usuarios No Regulados el Valor Agregado de Distribución (VAD).

4. Las distribuidoras deben cobrarles a las empresas generadoras, la reliquidación de potencia.

5. Permitir que se auditen los costos declarados de generación, como forma de garantizar que el precio pagado se ajuste a la realidad de la operación.

6. Iniciar un plan de repotenciación y construcción de subestaciones eléctricas, así como la construcción de nuevos circuitos de distribución.

7. Dotar a las empresas distribuidoras de las herramientas necesarias para la realización de sus operaciones: transformadores, contadores, cables, postes, crucetas, baquelitas y cuantos elementos sean necesarios, en la actualidad carecen de todo.

Los apagones no tienen sentido, al menos que sean inducidos para obligar a que le vendan las distribuidoras al sector privado, que ya falló en una ocasión.

¿Cuidado con querer coger los mangos bajitos? ¿Mucho cuidado con eso? ¿Quiénes quieren apoderarse de las distribuidoras? Los monopolios no quiebran, las únicas empresas que venden energía en la República Dominicana, son las distribuidoras de electricidad (con las excepciones de dos zonas, una en Punta Cana y otra en Samaná), no hay razón para hacerla ineficiente, solo pensando en los RD$10,000.00 millones que cobran al mes, una cifra que debe ser llevada, mediante una eficiente gestión a unos RD$14,000.0 millones mensuales.

Pero, hay sectores que quieren que la privaticen. La generadora les quita los buenos clientes a las distribuidoras, obligándolas, además, a comprar energía en el mercado de oportunidades (spot) y arrebatándoles clientes como la Cervecería Nacional Dominicana, la Manicera, Molinos Dominicanos, Codetel, los Aeropuertos, los Grandes Hoteles, las grandes industrias, Megacentro, etc., etc., etc., y todos los usuarios de gran consumo.

Colapsar

La idea es hacer colapsar el sistema eléctrico, para lograr tirarles el pueblo encima al gobierno de Luis Abinader, y así obligarlo a que privatice. Ese plan de los generadores privados está en marcha.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Ojo, José Luis Actis, el nuevo jefe de Edesur, fue asesor en el 2018, de Donald Guerrero, ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina. ¿La iglesia parece estar en manos de Lutero?

Desde el 16 agosto dimos a conocer el plan macabro de crear un caos en el sistema eléctrico, Manuel Rojas y Yo en los afortunados de la fortuna por Cine visión 19 y el Baluarte de la Verdad RD TRA / YouTube / busque los dos programas en youtube.

jpm-am

