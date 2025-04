Alejandro Sanz, devastado tras perder a varios amigos en Jet Set

Alejandro Sanz

Por Abel Cuartero Escartín

MADRID.- República Dominicana se encuentra consternada por el accidente que tuvo lugar en la madrugada del 8 de abril en uno de los locales más reconocidas de Santo Domingo. El techo de la discoteca Jet Set colapsó en mitad de una fiesta acabando con la vida de 184 personas e hiriendo a otras 250, a la espera de recuperar más cuerpos en las próximas horas.

Una tragedia que ha tocado de lleno a Alejandro Sanz, que se ha mostrado totalmente devastado en sus redes sociales al haber perdido a dos de sus grandes amigos. “Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, ha empezado a relatar en su cuenta de Instagram.

Una publicación con la que ha querido dejar claro que sentía a la familia Grullón, una de las afectadas en el terrible accidente, como parte de la suya. “Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente”, ha continuado, mostrando sus sentimientos.

Con esto, no solo ha querido trasladas las condolencias al entorno de los fallecidos, sino que ha querido recordar a los dos grandes amigos que ha perdido. Por ello, no ha dudado en compartir una serie de imágenes para recordar los buenos momentos que ha pasado junto a ellos.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”, ha escrito, totalmente roto.

Una carta abierta con la que ha recibido el apoyo de su entorno y de numerosos compañeros de profesión. Jaydy Michel, madre de su hija Manuela; Raquel Perera, madre de sus hijos Dylan y Alma; así como artistas como Luis Fonsi, Pastora Soler o Natalia Jiménez, le han mostrado todo su respaldo a través de la sección de comentarios.

Julio Iglesias

Una tragedia que también ha terminado con la vida de un gran amigo de Julio Iglesias, el cantante Rubby Pérez. El artista de 69 años se encontraba realizando una actuación en directo cuando el techo de la discoteca colapsó. “Lo sucedido en Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Ruby Pérez, nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida. A todas las familias que están sufriendo por esta circunstancia, mis oraciones y mi cariño. Un abrazo del alma”, ha compartido Iglesias.

Un accidente que ha terminado con la muerte de otras personalidades reconocidas como los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de la provincia de Montecristi, Delsy Cruz o el diseñador Martín Polanco.