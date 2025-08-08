Alcalde NY destaca su cercanía con la comunidad dominicana

Eric Adams

SANTO DOMINGO.- El alcalde Eric Adams resaltó su cercanía con la comunidad dominicana durante la antesala de la 43.ª edición del Desfile Nacional del Día de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, que se celebrará el próximo domingo 10 de agosto

En la actividad realizada en su residencia oficial, Adams destacó el rol fundamental de los dominicanos en la vida de la ciudad. «Esta comunidad, su vitalidad, su energía, la veo en mi equipo, en nuestras calles y en cada rincón donde hay esfuerzo, trabajo y orgullo», expresó.

El alcalde reiteró así su aprecio por los dominicanos en Nueva York. «Nací en Alabama, pero soy un bebé dominicano», afirmó Adams durante su discurso.

DOMINICANOS DESTACADOS

Asimismo, subrayó los logros de los dominicanos destacados en la administración pública y en los cuerpos de seguridad. Entre ellos, mencionó a la primera vicealcaldesa de origen dominicano en la historia de la ciudad y a la inspectora King, quien próximamente se convertirá en la primera jefa dominicana del Departamento de Policía de Nueva York.

«Nuestros números han crecido en el NYPD, y cuando la Asociación de Oficiales Dominicanos organiza un evento, hay más de mil personas presentes. Están aportando carácter y compromiso a la seguridad de esta ciudad», indicó.

Con miras al desfile que se celebrará este domingo, Adams se comprometió a gestionar que, en futuras ediciones, el evento tenga lugar en la icónica Quinta Avenida de Manhattan. «Contribuyen demasiado a esta ciudad como para no estar en la Quinta Avenida. Vamos a hacer que eso suceda», aseguró.

También resaltó la importancia de los pequeños negocios dominicanos, mencionando específicamente a la Asociación Nacional de Supermercados y a la Asociación de Bodegas Unidas. «Les debemos mucho. Ustedes han sido columna vertebral del comercio local», afirmó.

RENOCIMIENTOS

Durante la actividad, Adams reconoció a los dominicanos María Cury, la doctora Dennis Núñez, Robinson Iglesias y el programa de radio El Vacilón de la Mañana, conducido por Aneudy Reynoso (DJ Aneudy), Scarlet Molina y Frederick Martínez «El Pacha».

RECUERDA VICTIMAS JET SET

Asimismo, el edil pidió un momento de silencio en memoria de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. «Nuestros corazones siempre estarán con ustedes. Hay preguntas para las que no tenemos respuestas, pero debemos aprender a confiar en Dios», expresó.