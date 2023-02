Alcalde: «No entiendo alharaca con dirigentes van a otros partidos»

Dijo que han sido beneficiados con obras, no con dinero, en favor de los municipios.

SANTO DOMINGO.- El alcalde del municipio de Guayubín, provincia Montecristi, Samuel Toribio, dijo que no entiende porque ahora tanta “laraca y ruido” con dirigentes que han pasado a otros partidos.

“Ustedes vieron que cuando se inició esto el PLD, ¿Cuántos legisladores no se fueron para la Fuerza del Pueblo? Y nunca eso llamó la atención; ahora no entiendo por qué tanta “laraca y ruido”, no lo entiendo», sostuvo.

Agrego que «la verdad que eso es cosa normal. Aquí no ha habido compra ni creo que sea necesario nada de eso”, indicó.

Asimismo, el edil destacó que no se trata de una compra sino de una inversión de dinero a la cual todos tienen derecho, el apoyo recibido por el Gobierno de Luis Abinader.

“Yo no creo que en ningún concepto eso sea compra, porque en los otros gobiernos eso se hacía. De manera que yo no creo que eso sea compra, sino más bien un decir de los sectores de oposición”, detalló.

an/am