Albert Pujols afirma juega todos los partidos como si fuera último

SAN LUIS.- Albert Pujols logró un hito al sobrepasar a Alex Rodríguez y convertirse en el único poseedor de la cuarta posición histórica de mayor cantidad de cuadrangulares de todos los tiempos en MLB. Sin embargo, en su futuro inmediato podría existir una hazaña más, si durante los últimos 27 partidos logra conectar tres vuelacercas más, para convertirse en el cuarto jugador en la historia de Grandes Ligas en alcanzar la cifra de los 700 jonrones.

Sin embargo, una duda que pudiese surgir en cuanto al rendimiento de Pujols es qué le sigue motivando, a pesar de haberlo logrado todo. Recientemente, el dominicano señaló que la energía de los fanáticos de los Cardinals es sumamente contagiosa y que eso le ha ayudado a buscar algo de motivación externa, pero luego del cuadrangular 697, habló un poco sobre la mentalidad con la que trata cada juego.

“Durante los 23 años que he jugado como profesional, durante los 37 años que he jugado en mi vida, siempre he apreciado este juego; tienes que (apreciarlo). Esta oportunidad llega una vez, y eso es algo con lo que he sido bendecido”, señaló durante la rueda de prensa posterior al partido contra Pittsburgh Pirates del pasado domingo.

“Para mí, juego todos los partidos como si fuera el último de mi carrera”, añadió Albert Pujols.

Esa es una mentalidad que lo ha llevado a lograr grandes cosas y a la vez, es una que sorprende a entrenadores, compañeros de equipo y fanáticos por igual.

“Hay algo impresionante y luego algo increíble y lo que estamos presenciando en este momento es absolutamente legendario”, indicó el dirigente de St. Louis Cardinals, Oliver Mármol, al ser cuestionado sobre el desempeño de Pujols.

De su lado, José Quintana, abridor por el equipo comentó: “Es increíble. Se siente como vivir el sueño cuando (ves) a un jugador como él (Albert Pujols)”.

No hay duda alguna de que la excelente segunda mitad que “The Machine” está teniendo para cerrar su última campaña en MLB, además de inesperada, ha sido completamente sorprendente y tiene a todo el mundo del béisbol en espera de que pueda alcanzar la codiciada marca de los 700 cuadrangulares.

of-am