Ajiza Agroindustrial recibe el Premio Nacional a la Calidad

Reciben el premio José Alejandro Velázquez, gerente de Operaciones y Kazerin Marcelino, gerente de RRHH de Ajiza y le acompañan Nilo De la Rosa, subdirector técnico de Proindustria, Ángelo Viro y Jessica Calgano, presidente y directora ejecutiva de ANEIH.

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SANTO DOMINGO.- La empresa Ajiza Agroindustrial SRL fue distinguida con el premio Oro en la categoría Mediana Empresa, renglón Servicios, durante la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNCRD), organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera.

La distinción representa el más alto reconocimiento otorgado dentro de su categoría y resalta el compromiso de la empresa con la excelencia, la mejora continua y la calidad en la prestación de sus servicios.

Con más de tres décadas de trayectoria en el mercado dominicano, Ajiza Agroindustrial se ha consolidado como una de las principales empresas especializadas en soluciones integrales de montacargas, ofreciendo servicios de venta, alquiler, reparación, comercialización de repuestos y capacitación técnica para diversos sectores productivos.

Este nuevo reconocimiento se suma a una destacada lista de logros obtenidos por la compañía, entre los que figuran el Reconocimiento Especial Categoría Oro recibido en 2023 y el Gold Award como impulsor de la excelencia de la marca Unicarriers en 2019 y 2020.

La empresa cuenta, además, con la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, otorgada por AENOR, así como con el Certificado de Operador Económico Autorizado (OEA) de la República Dominicana, acreditaciones que respaldan sus estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa.

Durante la ceremonia de premiación, el galardón fue recibido por José Alejandro Velázquez, gerente de Operaciones, y Kazerin Marcelino, gerente de Recursos Humanos, en representación de la organización.

Al agradecer la distinción, Velázquez expresó que el reconocimiento constituye un estímulo para continuar fortaleciendo la cultura de excelencia dentro de la empresa. “Nos sentimos sumamente orgullosos de recibir este importante premio a la calidad. Este reconocimiento nos inspira a mantener la excelencia en cada una de nuestras acciones y a seguir impactando positivamente a nuestros clientes, colaboradores y la sociedad”, afirmó.

Además de su enfoque en la calidad de los servicios, Ajiza Agroindustrial impulsa iniciativas de sostenibilidad y desarrollo del talento joven, entre ellas el programa “Menos Residuos Más Vidas”, orientado a la limpieza y conservación de playas, y “Ajiza Te Impulsa”, que brinda oportunidades de formación práctica a estudiantes.

Con este nuevo galardón, la empresa reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y la generación de valor para sus clientes, colaboradores y la sociedad dominicana.

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