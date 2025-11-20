Aguilas, Leones y Gigantes obtienen triunfos en beisbol RD

Victoria del Escogido.

LA ROMANA.- Las Águilas Cibaeñas encendieron aún más su racha de siete triunfos al derrotar 3 carreras por 1 a los Toros del Este, la noche del miércoles en el Estadio Francisco Micheli.

Las Águilas (17-3) se alejaron un juego más de los Toros (10-11), quienes están en el segundo lugar a siete y medio de la cima que se torna más empinada.

El equipo cibaeño construyó su triunfo poco a poco, para vencer por segunda noche seguida a los Toros. La noche de este miércoles se apoyaron en un excelente pitcheo de seis lanzadores, que permitieron en total tres indiscutibles.

Las Águilas abrieron la pizarra en la segunda entrada, cuando Alberto Rodríguez conectó sencillo y Jonatan Clase lo impulsó de inmediato con un doble al prado derecho ante el abridor Aaron Sanchez.

La ventaja se amplió en el sexto inning gracias a un jonrón solitario de Aderlin Rodríguez, quien desapareció la pelota por el jardín izquierdo para poner el juego 2-0 también ante Sanchez.

En el octavo episodio llegó la tercera rayita, producto de la agresividad de Ezequiel Durán, quien abrió con hit, se robó la segunda y anotó por un sencillo de Alberto Rodríguez.

Jonathan Hernández tiró el quinto episodio para llevarse la victoria. Su primero de la campaña. Jeurys Familia completó un vacilante salvamento al permitir dos hits y una carrera limpia, pero completó el episodio con tres ponches. Perdió Sanchez (3-2), quien tiró cinco entradas y un tercio de dos carreras, pero sin el soporte ofensivo necesario para vencer al equipo más robusto de la temporada.

LEONES 5 LICEY 4

SANTO DOMINGO.- Un imparable al central por parte de Erik González en el noveno episodio le dio una victoria 5-4 a los Leones del Escogido este miércoles para dejar en el terreno a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Eternos Rivales llegaron empatados al noveno capítulo cuando entró a lanzar Adonis Medina, a quien Gio Urshela le pegó sencillo al jardín derecho y pasó a segunda por error en tiro en un viraje del lanzador hacia la inicial. Carlos Jiménez entró a correr y Jasson Domínguez recibió base por bolas intencional para dejar el escenario preparado para González.

El primer indiscutible de los rojos en el juego llegó en el sexto capítulo del partido, que iban perdiendo todo el camino hasta el octavo cuando se produjo un empate.

El lanzador ganador fue Jimmy Cordero (1-0), quien se presentó en un episodio de dos ponches. La derrota fue para Medina (1-1) al permitir la carrera de la victoria de los escogidistas.

Con el triunfo, el Escogido mejora su marca a 10-12, mientras que los bengaleses ahora tienen récord de 9-12.

Por los rojos, Urshela se fue de 4-3, con una impulsada; Erik González, de 3-1, con una remolcada, una anotada y dos bases por bolas; Navarro, de 2-1, con dos impulsadas una anotada y dos boletos, y Mateo, de 3-1, con dos anotadas y transferencia.

Por los añiles, Rojas Jr. bateó de 4-2, con jonrón, dos empujadas y una anotada, y Adames, de 4-1, con doble y dos producidas.

GIGANTES 5 ESTRELLAS 2

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Los Gigantes del Cibao fabricaron un rally de cuatro vueltas en un productivo octavo episodio y así se encaminaron a una victoria 5 carreras por 2 sobre las Estrellas Orientales, la noche del miércoles en el Estadio Julián Javier.

Los cibaeños perdían 2-1 al entrar al octavo, cuando apareció su inning grande. Al final frenaron una corta racha negativa de dos derrotas y amplían en dos la de los orientales.

Ahora los Gigantes se colocan con 8-12. Las Estrellas (10-14) que llegaron en cuarto al Julián Javier, bajaron ahora al quinto puesto. Ambos equipos están igualados en el quinto lugar, a ocho y medio del primer puesto y a medio del cuarto lugar, pendiente del resultado entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este.

La victoria fue para Yovanny Cruz (1-0) tras lanzar un octavo de un boleto y dos ponches y salvó Anderson Pilar (1), con un noveno perfecto de dos ponches. Perdió Josh Green (0-1), responsable de tres de las cuatro carreras del inning grande de los cibaeños.

Los Gigantes armaron un decisivo rally de cuatro carreras en la octava entrada para voltear el marcador.

Ante Josh Greenm Marco Hernández abrió el ataque al recibir base por bolas como emergente, seguido por otro boleto para Eddinson Paulino. Un toque sorpresa de Johan Rojas llenó las bases sin outs y Román Méndez se hace cargo del montículo.

El empate 2-2 llegó de inmediato cuando Deyvison de los Santos fue golpeado, y la presión continuó con otra base por bolas para Carlos Franco, que empujó la carrera que puso al frente a los Gigantes 3-2.

Jordan Díaz produjo la cuarta del episodio con un rodado para jugada forzada, mientras que José Torres avanzó a tercera. Geronimo Franzua entra por Román.

Un toque de sacrificio de Hanser Alberto trajo la quinta carrera del inning, ampliando la ventaja en medio del descontrol del pitcheo contrario. Aunque Diego Hernández recibió otro boleto, Julio Carreras terminó la entrada con un ponche, pero el daño ya estaba hecho.

POSICIONES

POSICIONES

EQUIPOS G P PCT DIF Águilas 17 3 .850 — Toros 10 11 .476 7½ Leones 10 12 .455 8 Tigres 9 12 .429 8½ Estrellas 10 14 .417 9 Gigantes 8 12 .400 9