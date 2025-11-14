Águilas de Guachupita peleará con San Carlos basket femenino

SANTO DOMINGO.- Las Águilas de Guachupita peleará con las Cinco Esquinas del club San Carlos la final del XII Torneo Nacional Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, al derrotar 78-59 a las Laguneras de San Cristóbal.

Las guachupiteras lograron su pase a la disputa del título al ganarle 2-1 su ronda semifinal B, que estuvo pactada a un 3-2, en un partido disputado en el polideportivo del club Renacer.

Yadira Polanco fue la mejor anotadora de las Águilas al conseguir un doble-doble 19 puntos y 13 rebotes, al igual que la veterana jugadora Sugey Monsac con 16 tantos y 16 capturas.

También se destacaron, Jennifer Jiménez con cifras dobles en anotación (16) y en asistencias (11), Mary Coronado sumó 10 tantos y Carola Hernández ligó nueve más cinco asistencias.

En el revés, Yaneiri Doñé logró un doble-doble de 23 puntos y 10 balones capturados, Vanessa Bautista 17 dígitos, nueve rebotes y siete asistencias, y Marlin Linarez coló ocho.

La serie final, programada al mejor de un 5-3 entre las Águilas y San Carlos, iniciará este viernes, a las 4:00 de la tarde, en el polideportivo del club Renacer, del sector de Guachupita.

Luego, seguirá el domingo, a las 11:00 de la mañana, en el polideportivo del club San Carlos.

Las sancarleñas avanzaron a la final al barrer 2-0 la serie semifinal A, a las Élites de Yamasá.

En la justa compitieron 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

Apoyan, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y su director Alberto Rodríguez; Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, y empresa Seaboard “Energía Limpia”.

of-am