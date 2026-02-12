Agrónomos marchan al Palacio en demanda aumento salarial

Los profesionales del agro demandan aumento salarial y pensiones.

SANTO DOMINGO.- Decenas de miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) encabezados por el presidente del gremio, marcharon este jueves hacia el Palacio Nacional, en demanda de varias reivindicaciones.

Víctor Hugo Hernández citó entre las demandas aumento salarial, reposición inmediata de los despedidos, pensiones dignas y proyectos de viviendas.

«Hoy hemos venido hasta este lugar sagrado de la democracia dominicana con la frente en alto, con dignidad y con respeto. Hemos venido en paz. Nuestra lucha es pacífica, gremial, legítima y profundamente reivindicativa», manifestó.

DEMANDAS JUSTAS Y NECESARIAS PARA EL SECTOR

Expresó su confianza en que el Presidente Abinader escuchará sus reclamos «tal como lo ha hecho con otros sectores» y dará respuesta a estas demandas que, dijo, son justas, necesarias y garantizan la paz laboral en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria del pueblo.

A su juicio, otorgar pensiones a los agrónomos significa abrir las puertas a una nueva generación, traer sangre nueva al sector, dinamizarlo y hacerlo más productivo.

«Pero, sobre todo, significa hacer justicia y reconocer el trabajo, sacrificio y entrega de cientos de hombres y mujeres que dedicaron su vida a producir alimentos y servir a su pueblo con honor y compromiso», afirmó.

Hernández dijo que el aumento salarial dignifica a una clase profesional que lo merece, mejora sus condiciones de vida y de trabajo y estimula a los jóvenes a estudiar agronomía, eligiendo el camino del conocimiento, trabajo y del servicio.

an/am