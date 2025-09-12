Agricultura haitiana con retos estructurales y cíclicos

Puerto Príncipe, 12 sep (Prensa Latina)- El Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití enfrenta hoy retos estructurales y cíclicos, los cuales deben ser superados para alcanzar la estabilidad alimentaria de la nación caribeña.

Vernet Joseph, titular de la cartera antes mencionada explicó que el país atraviesa profundas dificultades como la inseguridad.

La misma, expone a los productores a una amenaza casi constante, al afectar la producción en áreas clave, particularmente en los departamentos de Artibonite, Occidente y Centro.

Tal situación debilita toda la cadena de suministro del país, precisó Joseph citado por el diario digital Haití Libre.

También mencionó los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las sequías y los huracanes prolongados, que inciden negativamente en las cadenas de valor y las comunidades rurales.

Joseph, consideró como obstáculos para la inversión y la innovación el acceso limitado a la financiación agrícola.

Ahora, resaltó el titular haitiano, estamos implementando una estrategia integrada para fortalecer la resiliencia climática, diversificar las cadenas de valor y modernizar la infraestructura de riego y mecanización.

Estamos tratando de desarrollar mecanismos e instrumentos financieros adaptados a las necesidades de los productores y las asociaciones de campesinos para apoyar de manera sostenible la productividad y la competitividad del sector, concluyó el titular.

