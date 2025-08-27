Vendedores vehículos de la RD preocupados por alza del dólar
SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), mostró preocupación porque, según dijo, el aumento de la cotización del dólar en República Dominicana afecta ya la comercialización de estos medios de transporte.
Cesar de los Santos, presidente de la entidad, dijo que las subidas repentinas de la moneda norteamericana, debido a una «posible burbuja especulativa”, afecta de manera considerable la venta de automóviles, los ingresos fiscales del Gobierno, la dinámica del comercio interno, el funcionamiento del sistema financiero y el poder adquisitivo de los consumidores.
En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET señaló que los automóviles son bienes importados “dolarizados”, con alta sensibilidad a la tasa de cambio y con márgenes de comercialización fijos, entre 3 y 5 %, detalló.
Resaltó que este lunes 25 de agosto la divisa norteamericana se cotizó a RD$ 63.10 en la mayoría de las instituciones financieras.
PROYECCIONES
Sostuvo que el Gobierno dominicano proyectó para este año 2025 una tasa de cambio promedio de RD$ 61.19 y para 2026 estima que se ubicará en los RD$63.79, según el último Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Esto significa una depreciación del peso dominicano en 3.12% frente al dólar en los últimos días del presente mes agosto.
Recordó que en marzo del presente año alcanzó el umbral de los RD$ 63.50 para la venta en el mercado spot, aunque en las semanas siguientes, gracias a «medidas tomadas oportunamente por las autoridades monetarias», se volvió a reducir su valor frente a la moneda nacional, ubicándose por debajo de los RD$ 59.
A su juicio, de nuevo se requiere la intervención con medidas de ajustes que quiten presión a la demanda y estabilicen el mercado cambiario”.
LIMITARÍAN LA FRECUENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Manifestó que de ANADIVE y sus más de 400 empresas afiliadas, junto a otras organizaciones del empresariado, estudian la posibilidad de quitar presión a la demanda de divisas, como ha ocurrido en otras ocasiones, tomando las medidas necesarias y en última instancia limitando la frecuencia de las importaciones.
agl/of-am
Claro ustedes se preocupan porque el dólar está aumentando, pero ustedes abusan con los precios de los vehi-culos en este país.
Balsa de ladrones y estafadores…. Venden los carros, carísimos y le bajan las millas.. por eso el mio lo mande desde Estados Unidos
Todavía no es nada,lo que viene atrás es lo grande,este gobierno perdió el control de la economía dominicana.
Todos el mundo o porque no este pueblo tiene esta precupado con esa situacion,, PORQUE,, ESTA es una economia DOLARIZADA,, y estos demonios ,, TIENEN una historia que no le importa NADA,, ejemplo,, un hipolito mejia,, al ser una economia dolarizada,, TODOS, Todos los productos se disparan de precio y sucede lo que estamos viviendos CON ESTOS DEMONIOS..
Pero dicen por allí que los dealers son lavado del narco porque se preocupan
Pero esos asquerosos son los primeros que prefieren cobrar en dólares las ventas y alquileres de sus vehículos…como si en este país esa fuere la moneda oficial….ahora se quejan. ..las inmobiliarias también tienen la culpa… el gobierno debe ponerle un gran impuesto a todas las transacciones en dólares y se acaba el relajo.
Insisto Sr. Presidente….póngale impuestos a todas las transacciones en dólares…sea compras de vehículos, inmuebles, transferencias bancarias, etc…y deje sin ese impuesto si son realizadas en pesos dominicanos….y verán que la fiebre que tienen de hacer todo en dólares….desaparece.
Me pagan más de 220 dólares por hora trabajando desde casa con dos niños. Nunca pensé que sería capaz, pero mi mejor amiga gana más de 15 mil al mes con esto y me convenció para que lo intentara. Era totalmente cierto y me ha cambiado la vida por completo. Esto es lo que hago. Descúbrelo visitando el siguiente sitio web…………….. Cash43.Com