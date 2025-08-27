Vendedores vehículos de la RD preocupados por alza del dólar

Junta directiva de ANADIVE

SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), mostró preocupación porque, según dijo, el aumento de la cotización del dólar en República Dominicana afecta ya la comercialización de estos medios de transporte.

Cesar de los Santos, presidente de la entidad, dijo que las subidas repentinas de la moneda norteamericana, debido a una «posible burbuja especulativa”, afecta de manera considerable la venta de automóviles, los ingresos fiscales del Gobierno, la dinámica del comercio interno, el funcionamiento del sistema financiero y el poder adquisitivo de los consumidores.

En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET señaló que los automóviles son bienes importados “dolarizados”, con alta sensibilidad a la tasa de cambio y con márgenes de comercialización fijos, entre 3 y 5 %, detalló.

Resaltó que este lunes 25 de agosto la divisa norteamericana se cotizó a RD$ 63.10 en la mayoría de las instituciones financieras.

PROYECCIONES

Sostuvo que el Gobierno dominicano proyectó para este año 2025 una tasa de cambio promedio de RD$ 61.19 y para 2026 estima que se ubicará en los RD$63.79, según el último Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Esto significa una depreciación del peso dominicano en 3.12% frente al dólar en los últimos días del presente mes agosto.

Recordó que en marzo del presente año alcanzó el umbral de los RD$ 63.50 para la venta en el mercado spot, aunque en las semanas siguientes, gracias a «medidas tomadas oportunamente por las autoridades monetarias», se volvió a reducir su valor frente a la moneda nacional, ubicándose por debajo de los RD$ 59.

A su juicio, de nuevo se requiere la intervención con medidas de ajustes que quiten presión a la demanda y estabilicen el mercado cambiario”.

LIMITARÍAN LA FRECUENCIA DE LAS IMPORTACIONES

Manifestó que de ANADIVE y sus más de 400 empresas afiliadas, junto a otras organizaciones del empresariado, estudian la posibilidad de quitar presión a la demanda de divisas, como ha ocurrido en otras ocasiones, tomando las medidas necesarias y en última instancia limitando la frecuencia de las importaciones.

agl/of-am